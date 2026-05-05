

​200 jeunes du Fenua conseillés pour préserver l'océan dans un “bateau-école”

Tahiti, le 2 juin 2026 - Pour poursuivre la sensibilisation des plus jeunes à la protection de l’environnement, la Brigade verte a une nouvelle fois organisé sa “Croisière de la mer” ce mardi 2 juin entre Tahiti et Moorea. Une édition particulièrement attendue puisque l’an dernier, l’opération n’avait pas pu avoir lieu.



Cette année, près de 200 jeunes ont pris part à la croisière pédagogique organisée ce mardi par la Brigade verte à bord du Tauati Ferry, transformé en bateau-école pour la matinée alors que la mer était très agitée. Parmi eux figuraient des élèves du collège-lycée La Mennais de Papeete, de l’école primaire Charles-Vienot, du lycée Samuel-Raapoto de Arue, ainsi que des enfants de l’association de quartier Hotuarea Nui de Faa’a.



Depuis maintenant dix ans, à l’exception de l’année dernière, la Brigade verte de Tahiti mobilise bénévoles et partenaires afin de sensibiliser la jeunesse polynésienne aux enjeux environnementaux. L’objectif : transmettre des connaissances de manière concrète tout en donnant aux jeunes les moyens de devenir des acteurs du changement.



Les participants ont pu rencontrer plusieurs acteurs engagés dans la protection de l’environnement au Fenua qui ont partagé leurs savoirs. Parmi eux, les associations Te mana o te moana, qui œuvre pour la préservation des tortues marines et de l’écosystème océanique, Mama Natura, engagée dans la lutte contre les déchets, Coral Gardeners, spécialisée dans la restauration des récifs coralliens, ou encore Te Pū o Te Pō Mā’ohi, qui participe à la protection et à la réhabilitation des marae de Tahiti.

​ “On compte sur vous”

Quoi de mieux que d'être sur l'océan pour mieux le comprendre ? “Ça tangue aujourd'hui, c'est ça l'océan, mais on est des descendants d'hommes de la mer, on doit le comprendre”, a exposé l'un des quatre jeunes bénévoles de l'association Mama Natura qui réalise des actions de ramassage de déchets.



Face aux jeunes réunis à bord, Ludovic Bardoux, fondateur de la Brigade verte et organisateur de l’événement, a lui aussi rappelé l’urgence de la situation environnementale. “L’océan nous protège et nous fait rêver, mais il souffre. Il souffre à cause de nous, les humains. Certains d’entre vous n’ont qu’une dizaine d’années. En 2050, vous en aurez 30. Une étude montre qu’il pourrait alors y avoir plus de déchets que de poissons dans l’océan. C’est pour cela qu’on compte sur vous”, a-t-il déclaré.



Plutôt que de multiplier les discours moralisateurs, la stratégie de la Brigade verte repose avant tout sur l’échange. Tout au long de la traversée, les jeunes ont pu dialoguer directement avec les représentants des associations présentes, mais aussi avec d’autres jeunes déjà engagés sur le terrain, notamment les volontaires en service civique de l’association Hotuarea Nui de Faa'a. L’occasion aussi de danser sur le pont du navire qui chavirait quelque peu avec la forte houle.



Cette croisière a donc lancé une semaine d’actions organisées à l’approche de la Journée mondiale de l’océan, célébrée le 8 juin.

​Au programme de la Semaine de l'océan : - Du 1er au 8 juin : atelier interactif “Défi pour la Terre” consacré aux grands enjeux environnementaux

- Le 2 juin : croisière “École de la Mer” pour célébrer la Journée mondiale des océans

- 3 et 8 juin : opérations “Clean Up Day” le long du littoral de Tahiti (côtes ouest et est)

- Le 5 juin : campagne de plantation

- Le 6 juin : projection éco-citoyenne en plein air (parc Paofai) de Lilo et Stitch 2 dans le cadre de la Journée mondiale des océans.



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Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 2 Juin 2026 à 17:12 | Lu 271 fois



