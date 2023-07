​20 pompiers du fenua iront aider le Canada

Tahiti, le 5 juillet 2023 - Le président de l'assemblée de la Polynésie française, en déplacement en Géorgie, a annoncé le soutien du Pays au Canada pour lutter contre les flammes qui ravagent le pays.



En marge des travaux de la 48e Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui se tiennent actuellement à Tbilissi en Géorgie, Antony Géros, président de l’assemblée de la Polynésie française s'est entretenu avec Nathalie Roy, la présidente de l’Assemblée nationale du Québec. Cette rencontre a permis au Tony Géros de transmettre à son homologue québécoise l’offre d’aide de la Polynésie française consistant en l’envoi de 20 sapeurs-pompiers au Canada en réponse à son appel à la solidarité internationale pour lutter contre les feux de forêts. Cette démarche a été favorablement accueillie par Nathalie Roy qui a remercié chaleureusement le Pays pour ce geste solidaire et aussitôt transmis cette information aux équipes du Centre interservices des feux de forêts du Canada.



Au cours des différents autres échanges, Antony Géros a notamment interpellé le Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie sur la nécessité de prendre en compte la thématique de la décolonisation dans ses prochains travaux de réflexion et s’agissant du cas spécifique de la Polynésie, de promouvoir auprès des instances dirigeantes de l’État français les actions diplomatiques nécessaires à l’ouverture du dialogue sur la décolonisation.



Les élus ont également échangé sur le corpus législatif relatif à la lutte contre les changements climatiques dans l’espace francophone, créé à partir de la mise en commun de l’expertise des Parlements de l’APF et reprenant des législations en vigueur dans ce domaine afin de servir de base de référence. Tony Géros participera à un colloque sur cette même thématique en août prochain à la 2e Conférence du Groupe des parlements des îles du Pacifique (GPIP) placée sous le thème “Parlements et réchauffement climatique : des impacts et de la science à l’action”.