

​1,7 milliard pour bloquer les prix à la pompe en juin

Tahiti, le 27 mai 2026 - Le conseil des ministres a acté mercredi le maintien en Polynésie française du prix des hydrocarbures pour le mois de juin, malgré les fortes tensions sur les marchés internationaux en lien avec le conflit au Moyen-Orient.



En Polynésie française, les valeurs CAF (coût réel d'approvisionnement des carburants avant toute régulation) ont enregistré des hausses significatives sous l'effet conjugué de la hausse des cours mondiaux et d'un coût du fret en progression de 21,1 % : + 3,2 % pour le pétrole ; + 2,2 % pour le gazole et jusqu’à + 28,4 % pour le gaz butane. En dépit de ces hausses, que rappelle un communiqué du conseil des ministres mercredi, les prix à la pompe restent inchangés en juin.



Cette décision représente un effort financier de 1,7 milliard de francs, supporté par le Fonds de régulation du-es prix des hydrocarbures (FRPH) pour le seul mois de juin.



FRPH qui avait été abondé, lors du premier collectif budgétaire, d’une subvention exceptionnelle de 3,5 milliards de francs pour faire face à la crise mondiale sur le marché des hydrocarbures et dont le solde prévisionnel sera à + 1,6 milliard de francs à la fin du mois de juin prochain.

Rédigé par Avec communiqué le Mercredi 27 Mai 2026 à 17:04 | Lu 126 fois



