

​12 ans qu’il attend son permis de conduire

Tahiti le 10 février 2026. Depuis 2014, un habitant de Ua Pou attend qu'on lui délivre son permis de conduire. Le dossier, porté au tribunal administratif, met en avant la perte de son dossier.





12 ans que l’administration a perdu son permis de conduire. Depuis 2014, un habitant de Ua Pou espère enfin obtenir le permis de conduire qu’il a obtenu après les passages du code et de la pratique. D’une réponse alambiquée à une autre, le conducteur s’est résolu à passer la capacité à conduire dans son île en 2017, mais n’a jamais réussi à obtenir de l’administration son permis passé en 2014.



Il s’est finalement tourné vers le tribunal administratif de la Polynésie française pour faire valoir ses droits dans une affaire "pas banale" reconnaîtra avec un sourire le président, Pascal Devillers.



A de nombreuses reprises, la Direction des transports terrestres a tenté de justifier l’absence d’envoi du permis de conduire à ce résident de Ua Pou, sans jamais paraître convaincante. Un jour, c’est l’examen du code qui était mis en avant. Examen que finalement l’élève aurait finalement manqué. Une autre fois, c’est un mail non reçu. "En lui refusant son permis, la Polynésie française commet une erreur" a conclu le rapporteur public, demandant que le permis de conduire soit délivré dans les deux mois.



Face au juriste du Pays, bien en peine dans la défense de ce dossier, l’avocat du plaignant a pointé du doigt "un voyage en absurdie". "Après avoir réussi son examen de conduite, les semaines, les mois puis les années sont passés", a-t-il expliqué, « et il n’a jamais reçu son permis de conduire. »



Les gendarmes de Ua Pou ont finalement renvoyé le dossier vers la Direction des transports terrestres et les tentatives de justifier la non-obtention du permis ont alors commencé. Durée limitée de l’obtention de la capacité à conduire, épreuve de code qui aurait été annulée, le passage de sa capacité à conduire 3 ans plus tard qui interfère avec son dossier… Des excuses à rallonge pour finalement découvrir à l’audience du tribunal administratif que le dossier "a été perdu".



La décision du tribunal administratif sera rendue le 3 mars prochain.

B.P.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 10 Février 2026 à 17:24




