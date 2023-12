​100 millions de francs débloqués après les intempéries.

Tahiti le 11 décembre 2023. Le pays a débloqué hier 100 millions de francs après avoir constaté l’état de calamité naturelle des sinistres occasionnés par les intempéries des 6 et 7 décembre 2023, dans l’archipel de la Société.





Ces 100 millions de francs proviennent des crédits des dépenses imprévues et seront versés au budget général du Pays. 15 millions de francs sont débloqués pour l’entretien et les réparations des réseaux routiers, 15 millions pour les services extérieurs, 30 millions de francs sont débloqués pour l’entretien et les réparations des protections contre les eaux et 40 millions de francs sont engagés pour les divers services extérieurs des protections de berges.