​100 jours et un cliffhanger

Tahiti le 23 août 2023. Moetai Brotherson a pris la parole, hier soir, lors d’une intervention télévisée, pour présenter le bilan des 100 premiers jours de son gouvernement. Un exercice qui laisse les téléspectateurs sur leur faim. Pour les annonces et le cap, il faudra attendre ce soir la séquence de questions/réponses face à 80 Polynésiens triés sur le volet.





Difficile exercice que de dresser un bilan de ses cent premiers jours de gouvernance. Non pas que le président et son gouvernement n'ont rien fait, mais plutôt que, selon Moetai Brotherson hier soir, sous les chauds projecteurs de télévision, ils en auraient trop fait. 497 mesures à les entendre. Alors oui, si débarquer des chefs de services, attribuer un concours financier à une commune, une association, un particulier et acter des renouvellements de marques sont des mesures, la liste s'avère très vite très longue.



Alors que retenir de l'allocution marathon du président de la Polynésie française hier soir ? D'abord, que comme dans une mauvaise télésérie, il a laissé hier son auditoire sur un cliffhanger, obligeant les spectateurs à regarder l'épisode 2 ce soir pour connaître les orientations de son gouvernement. Une déception qu'il s'est promise de combler aujourd'hui, face aux 80 Polynésiens sélectionnés par la présidence et Polynésie la 1ère, dans un jeu de questions/réponses qui devrait enfin dévoiler le cap économique, social et sociétal que le gouvernement souhaite mettre en place pendant son mandat.

Sortez les pop-corns, ce soir sera celui des révélations, on l'espère.



Pendant une heure et demie hier, Moetai Brotherson a cependant égrainé son action et celle du gouvernement, en revenant en surface sur chaque acte pris par son gouvernement.

Dans les habits du président



D'emblée, le président du Pays, dans cet exercice difficile, a eu le mérite de ne pas faire le faux pas d'utiliser le lexique de la campagne pour se concentrer sur celui du programme. Les habits du candidat Moetai ont été sagement laissés au placard pour mieux enfiler ceux du président Brotherson.



Certains s'attendaient à la présentation salée de la note laissée par l'ancien gouvernement ou une multiplication de piques à l'attention de l'État colonisateur, mais il n'en fut rien. À peine une remontrance en évoquant le dossier des Jeux Olympiques, “un héritage défaillant”, “une organisation précipitée”. Vantant un gouvernement “qui relève le défi des Jeux olympiques”, Moetai Brotherson est revenu sur les mesures prises pour l'organisation de cette fête.



Le gros morceau économique a rapidement été abordé. “Notre priorité, c'est l'augmentation de la qualité de vie pour tous”, a-t-il expliqué. De fait, il est revenu sur la suppression de la TVA sociale, la baisse des prix de l'essence à la pompe, la stabilisation des prix de l'électricité en promettant “d'autres mesures qui arriveront dans les semaines qui viennent”. Un art d'alimenter le suspense que le président du Pays devrait manier avec parcimonie pour que cela ne se transforme pas en un art de repousser les décisions au lendemain.



Dans ce volet économique, il a dévoilé malgré tout une mesure à destination des jeunes ménages avec “le lancement d'un vaste programme de logements intermédiaires”. Le programme Arana devrait s'adresser aux classes moyennes.

Le CBD pour bientôt Au milieu de la liste des projets lancés par le Tapura et inaugurés par sa présidence (convention santé avec le Paul Gauguin, mammographe à Hiva Oa, carte Fa'atupu), Moetai Brotherson a abordé le groupe de travail sur le cannabis, mis en place récemment, et l'abandon de la “l'usine à gaz” du précédent gouvernement sur le sujet, pour annoncer prochainement “la légalisation de l'usage du CBD” pour son utilisation thérapeutique “dans les jours qui viennent”. Il faudra surveiller la commission de la santé qui se réunit le 4 septembre à l'assemblée de la Polynésie française pour constater si le texte a déjà été envoyé aux élus à Tarahoi.



Après une énumération des différentes mesures pour les jeunes et les sportifs (augmentation pass'sports à 15 000 francs, ouverture de Motu Uta le week-end, convention salle de sport), Moetai Brotherson est revenu sur ses mesures prises en faveur des CAE et la simplification fiscale pour les TPE.

​On lève le voile, mais pas trop Côtés annonces réelles, s'il faudra attendre ce jeudi pour le complément, Moetai Brotherson a malgré tout levé le voile sur d'autres mesures dont une majeure passée inaperçue, “le traitement des 1 461 dossiers Cotorep en souffrance depuis 2022”.



La Délégation à Paris, qui a fait aussi beaucoup parler d'elle, “sera l'articulation entre les institutions locales et les institutions européennes”. Côté relations internationales toujours, le président a annoncé sa volonté d'ouvrir “trois nouvelles représentations polynésiennes dans le Pacifique. Une à Fidji, une en Nouvelle-Calédonie et au Canada”. Des délégations qui feront de fait augmenter la facture des dépenses publiques.



Sur tous les autres sujets, Moetai Brotherson restera dans le cadre du bilan. Rétablissement de la défiscalisation des ATR 72, traduction du statut en reo Tahiti, mise en place du guichet pour les victimes des essais nucléaires à la CPS, financement des stages mobilité pour les apprenants du secteur primaire et réforme de la composition du Cesec sont à mettre à son crédit, mais rien n'a été formellement déployé, programmé et évoqué pour endiguer la poursuite de l'inflation, pour relancer l'emploi qui stagne à nouveau, pour relancer le pouvoir d'achat.



Comme on dit à la fin d'un épisode. To be continued…

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 23 Août 2023 à 22:53 | Lu 481 fois