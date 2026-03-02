

​ Un missile test américain tiré au dessus du Pacifique

Tahiti le 8 mars 2026. En septembre 2024, le tir d’un missile chinois qui s’était abimé en mer à quelques encablures de la ZEE polynésienne avait fait grand bruit dans l’actualité du Fenua et provoqué quelques tensions diplomatiques entre les gouvernements chinois, polynésiens et français. La semaine dernière, c’est un autre missile, américain cette fois-ci, qui a survolé le Pacifique pour finir sa course aux Îles Marshall.





Mardi dernier à 23h01 précises, heure du Pacifique, le ciel nocturne de la Californie s'est illuminé lors du lancement d'un missile balistique intercontinental Minuteman III non armé depuis la base spatiale de Vandenberg. Cet essai opérationnel, officiellement désigné GT 255, a été initié par des opérateurs de trois escadrilles de missiles différentes.



Le Minuteman III, nouveau missile de l’armée américaine, est considéré comme la composante terrestre de la triade nucléaire américaine. Capable d'atteindre une vitesse d'environ 24 000 km/h et d'avoir une portée de plus de 9 650 km, il est conçu pour transporter une charge nucléaire vers pratiquement n'importe quel point du globe en une trentaine de minutes, ce qui lui vaut le sinistre surnom de "missile apocalyptique".



Il s’agissait, selon la presse américaine, d'un test des capacités MIRV (véhicule de rentrée à têtes multiples indépendantes) du missile, vérifiant qu'un seul missile balistique intercontinental américain peut détacher et guider sans problème plusieurs ogives nucléaires vers des cibles totalement distinctes simultanément.



Après avoir quitté l'atmosphère terrestre, le Minuteman III et ses véhicules ont parcouru environ 6 760 kilomètres au-dessus de l'océan Pacifique avant de toucher avec succès leurs cibles prédéterminées sur l'atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall. Le communiqué de presse officiel du gouvernement américain a souligné que le lancement était programmé "des années à l'avance" et n'était "pas une réponse aux événements internationaux", le présentant comme faisant partie d'un programme de longue date comprenant plus de 300 essais similaires visant à valider la fiabilité de la flotte.



"Ce vol longue distance permet aux ingénieurs et aux experts en armement du 377e Groupe d’essais et d’évaluation de recueillir des données précieuses sur la précision et la fiabilité du missile, vérifiant ainsi que chaque composant du système d’arme ICBM fonctionne conformément à sa conception", ont expliqué les ingénieurs américains.

