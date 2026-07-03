

​“Ce trophée est pour Papara et les Teva”

Tahiti, le 22 juillet 2026 – C’est une soirée mémorable qui se profile ce vendredi au Heiva i Papara avec le retour sur scène de ‘O Nounouhia nō Papara, troupe lauréate du premier prix en Hura Ava Tau au Heiva i Tahiti 2026 et du deuxième prix de la meilleure danseuse décerné à Mateata Mariteragi-Amaru. Entre fierté et humilité, les 155 artistes emmenés par Ornella Apuarii ont à cœur de présenter ce spectacle à la population de Papara, là où tout a commencé.





Après une première participation récompensée d’un deuxième prix en Hura Ava Tau au Heiva i Tahiti 2024, c’est la consécration pour la troupe de danse ‘O Nounouhia nō Papara qui a remporté cette année le premier prix tant rêvé. C’est donc avec beaucoup de joie et d’impatience que les 155 artistes se préparent à remonter sur scène dans le cadre du Heiva i Papara, ce vendredi 24 juillet, à 20 heures.



C’est là que tout a commencé avec les répétitions de février à juillet, à raison de trois à cinq fois par semaine, sans compter la préparation des costumes. “Nous avons eu la chance d’avoir à disposition le terrain de football de Hotumaru avec le soutien de la mairie, mais aussi des associations sportives et du voisinage. Lorsqu’il pleuvait, nous avions accès au gymnase du collège de Teva i Uta”, confie Ornella Apuarii, cheffe de la troupe ‘O Nounouhia nō Papara, également directrice de l’école de danse du même nom.



​Le triomphe de l’humilité

Cette préparation intense a été guidée par l’humilité, le thème du spectacle. “Fin 2025, notre auteur et maire de Papara, Mike Ariipeu Teissier, m’a présenté la légende des deux héroïnes Tauatea et Tauauri, et le message : ‘Ia rē te ha’eha’a e pau te pāte’ote’o. L’humilité doit triompher de l’arrogance, ça nous a accompagnés tout au long de cette aventure. Ça a été un enseignement et ça continue de nous habiter aujourd’hui, c’est même une leçon de vie. C’est reconnaître sa propre valeur tout en respectant celle des autres. Et j’aimerais dire qu’on peut être fier et exigeant, tout en étant humble”, souligne Ornella Apuarii. L’humilité de la troupe a été mise à l’épreuve jusqu’au bout du concours : programmée le 11 juillet, elle est finalement montée sur la scène de To’ata le lendemain en raison des intempéries, tout en acceptant de modifier l’ordre de passage.



Ce vendredi soir, la troupe sera à nouveau au complet, réunie pour présenter le fruit de son travail et d’une passion commune. “Danser pour Papara, ça nous tient tous à cœur ! La commune a déjà été primée plusieurs fois, aussi bien en chant qu’en danse, et c’est un honneur de s’ajouter à ce palmarès. Ce trophée est pour Papara et pour les Teva, pour les éléments qui ont fait tellement de sacrifices et pour toutes les personnes qui ont pris part à cette aventure. J’ai une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés : Romana, chef d’orchestre de ma petite troupe, et un autre musicien, tonton Noël. Nous avons traversé de nombreux décès”, remarque Ornella Apuarii avec émotion. Elle a aussi une pensée pour les groupes de danse et de chant de Tautira et Vairao, également primés.



La cheffe de troupe n’oublie pas la meilleure danseuse de ‘O Nounouhia nō Papara, Mateata Mariteragi-Amaru, qui a décroché le deuxième prix : “Elle m’a éblouie dès le départ. Elle n’a pas accepté tout de suite, car c’est une personne discrète qui n’aime pas se mettre en avant. Mais dès qu’elle était lancée, elle s’est préparée avec beaucoup de sérieux avec sa sœur, Tekura.” La jeune femme est présente à tous les shows, comme le meilleur danseur du groupe, Jason Toa.



​Une tournée des Heiva

Ce trophée, c’est aussi celui d’une équipe et d’une grande famille, comme le rappelle Ornella Apuarii : “Je voudrais tellement remercier tout le monde... Les danseurs et les danseuses, notre auteur Mike Teissier qui a su trouver les mots, notre fabuleux compositeur Areatua Parau, notre chef choriste Auona, notre chef d’orchestre Junior qui est passé de quatre à 18 musiciens, mon chéri Ariihoro Temauriuri, mes répétitrices Tereifa et Tekura qui ont été des piliers, notre ra’atira et moteur de la troupe Haines Teriitaumihau, Maruterai Maono en ‘ōrero, l’équipe de Huahine pour le grand costume et les coiffes, mon staff et mon bureau pour la logistique et notre bien-être, les familles, la mairie et la population, et le Seigneur qui nous a accompagnés.”



D’ici deux ou trois ans, rendez-vous est déjà pris pour ‘O Nounouhia nō Papara, qui se présentera au Heiva i Tahiti parmi les troupes professionnelles en Hura Tau. D’ici là, la soirée de vendredi promet d’être riche en émotions pour le public comme pour les artistes. Et ce ne sera pas la seule, puisque la troupe poursuit sa tournée dans les communes : elle se produira ce jeudi 23 juillet à 18h30 à Mahina, samedi 25 juillet à 19 heures à l’Intercontinental Faa’a, dimanche 26 juillet à 19 heures à Mataiea et lundi 27 juillet à Vairao.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 22 Juillet 2026 à 18:19 | Lu 355 fois



