​ Air Moana met en service un troisième appareil et ouvre deux nouvelles lignes

Tahiti, le 3 juillet 2025 - Avec l’arrivée de son troisième appareil, baptisé Poehere, Air Moana franchit une nouvelle étape dans son développement régional. Ce nouvel ATR 72-600, entré en service le 1erjuillet avec un premier vol à destination de Raiatea, permet à la jeune compagnie de renforcer son réseau et sa capacité d’accueil.



Grâce à son nouvel ATR 72-600 Poehere, Air Moana augmente dès cette semaine ses fréquences sur les lignes existantes et ouvre deux nouvelles dessertes : Huahine, à compter du 3 juillet, puis Fakarava, dès le 4 juillet. Un double élargissement stratégique qui vise autant à répondre à la demande croissante des passagers qu’à soutenir le dynamisme touristique des archipels.



Doté d’une cabine “moderne et silencieuse”, cet avion de dernière génération propose des sièges inclinables Neo Prestige et un service “fidèle à l’hospitalité polynésienne”.



À l’occasion de l’arrivée de ce nouvel avion, une cérémonie traditionnelle de bénédiction a été organisée le 27 juin, conformément aux valeurs culturelles que la compagnie met en avant. Le nouveau hangar de maintenance, Poe Ana, a également été inauguré dans cet esprit d’ancrage local.



Pour Lionel Guérin, P-dg d’Air Moana, l’intégration de ce troisième avion est un tournant : “Poehere incarne notre volonté de continuer à relier les archipels avec fiabilité, chaleur et ambition. Ce troisième appareil nous permet de franchir un cap essentiel pour répondre à la demande croissante, tout en installant durablement une concurrence saine et équilibrée au fenua.”



Cette montée en puissance de la compagnie aérienne inter-îles intervient alors qu’Air Tahiti a également réceptionné un nouvel ATR 72-600, baptisé Teraiefa. L’appareil, arrivé à Tahiti le 17 juin après un périple de cinq jours et sept escales depuis la France, a effectué son premier vol commercial le 25 juin, au départ de Rangiroa. Ce renfort témoigne, lui aussi, d’un secteur aérien interinsulaire en pleine évolution.



Avec l’arrivée quasi simultanée de ces deux nouveaux avions, les voyageurs bénéficient d’une offre plus dense et plus moderne. La desserte aérienne des archipels continue de se structurer, entre enjeux de mobilité, de développement économique local et de concurrence régulée.



