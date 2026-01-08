

​“15 millions de dollars” pour l’Aire marine protégée polynésienne

Tahiti, le 23 janvier 2026 – C’est une nouvelle étape dans la création de la plus grande aire marine protégée du monde en Polynésie française. Vendredi, la création d’un fonds destiné à recevoir “15 millions de dollars” , financés par neuf organisations non-gouvernementales impliquées dans ce projet, a été conclu avec le président Brotherson.



L’annonce par Moetai Brotherson avait été mondialement saluée, en juin dernier, lors de la troisième conférence des Nations Unies pour l’océan, à Nice : la décision de créer, dans la zone économique exclusive de Polynésie française, l’Aire marine protégée (AMP) la plus vaste du monde. Concrètement, sur une surface maritime de 4,8 millions de km², une AMP de catégorie VI selon la charte de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Zone caractérisée par des activités maritimes de gestion durable conjuguant conservation de la biodiversité et besoins des communautés locales. À quoi s’ajoutent 900 000 km² sous protection stricte (catégories I et II UICN) dont 200 000 km² de zones côtières sous protection forte dans l’archipel de la Société, aux Marquises et aux Australes. Un sanctuaire pour la biodiversité marine qu’il s’agit aujourd’hui de mettre en œuvre.



Dès juin dernier, en marge de cette annonce, neuf organisations non-gouvernementales désireuses d’accompagner ce projet s’étaient rassemblées dans le collectif Te Moana. Ce regroupement accueille des ONG parmi les plus importantes au monde : Blue Nature Alliance, Pew Bertarelli Ocean Legacy, Blue Marine Foundation, Wyss Foundation, Becht Foundation, Bezos Earth Fund, Oceans5, Bloomberg Foundation. Une délégation de Te Moana est actuellement sur le territoire, pour une quinzaine de jours.



C’est en marge de ce déplacement qu’une lettre d’engagement a été signée vendredi à la présidence pour la création d’une structure financière basée en Polynésie française. Ce fonds sera chargé de gérer les financements issus des ONG du collectif Te Moana pour aider à la réalisation et au bon fonctionnement de l’Aire marine protégée polynésienne : études scientifiques, expertises, concertation avec les populations, accompagnement de la transition économique et sociale.



Dans l’immédiat, le collectif s’est engagé à verser “15 millions de dollars” pour aider au financement de la feuille de route du Pays jusqu'en 2027, comme l’a confirmé vendredi Dona Bertarelli de Pew Bertarelli Ocean Legacy. “Nous sommes là pour aider et faire en sorte que l’engagement qui a été pris puisse devenir une réalité, pour tous les acteurs concernés et tous les Polynésiens”, a précisé la philanthrope suisse. Ces financements faciliteront la mise en œuvre effective des AMP aux Gambier et dans les îles de la Société et la création d’au moins 500 000 km² d’AMP de protection stricte supplémentaires autour des îles Australes et des îles Marquises d’ici la Journée mondiale de l’océan, le 8 juin 2026.



Après une mission de terrain aux Marquises, en début de semaine, la délégation de Te Moana Collective est attendue aux Gambier dès ce week-end pour poser la bases, à la demande de la population de l'archipel, d'une aire marine protégée de 500 km² de catégorie I selon le classement UICN. La création officielle de cet espace sous haute protection sur une bande côtière de 12 nautiques autour de l'archipel devrait intervenir le 16 février prochain.

