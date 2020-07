​'Ōutu’araea de nouveau flamboyant

Tahiti, le 30 juillet 2020 - Le parc de 'Ōutu’araea a officiellement été inauguré jeudi après-midi à Faa’a après un an et demi de travaux.



Près de 18 mois après sa fermeture pour travaux et un investissement public de 260 millions de Fcfp, le site 'Ōutu'araea de Faa'a a été inauguré officiellement jeudi. L’ancien site du Flamboyant, aujourd’hui affecté au service du Tourisme et géré par la mairie de Faa’a, s’est métamorphosé en parc public de 6 000 mètres carrés, avec un espace scénique, trois fare de style local à l’usage des artisans et des maraîchers, une aire de jeux et en surplomb de la piste d’aérodrome, une stèle commémorative du 17 mai 2013. En bord de piste également, un jeune flamboyant pour remplacer l’ancien qui a donné son nom à ce lieu sous l’appellation de "virage du flamboyant". "C’est magnifique, s’est réjoui Oscar Temaru. Avec un peu d’intelligence et de la bonne volonté on y arrive. Ce sera un héritage que nous laisserons pour les générations futures."



Dans le parc, un espace de représentation et de spectacle est conçu pour permettre l’organisation de manifestations et d’événements. Du mobilier urbain avec des tables de pique-nique, bancs et sanitaires, sont également aménagés. Le parc de 'Ōutu’araea a tout pour devenir un lieu de vie central pour les habitants du quartier et de la commune de Faa’a. "Je ne comprends plus rien", se navre pourtant Maima, une riveraine. "Avant c’était la joie de vivre ici. Tout le monde venait faire la fête et repartait. C’est devenu un endroit sans âme". Point de vue que ne partage pas Maeva. Cette autre habitante de Faa’a apprécie quant à elle le travail d’aménagement réalisé sur ce site et le "plus pour la commune" qu’apporte ce nouvel "espace de détente et de rencontre pour les familles".



Encore fermé au public



Naguère parking sur lequel étaient organisés des marchés aux puces, "le parc de 'Ōutu’araea est aujourd’hui le premier aménagement touristique de Faa’a et sera le premier arrêt dans le cadre des tours de l’île touristiques, a indiqué Nicole Bouteau, hier. "Faa’a, qui apparait comme une commune où on ne fait que passer, a une histoire. Je crois que cette commune mérite, puisque c’est le point d’entrée, d’avoir des aménagements dédiés aux visiteurs". La ministre du Tourisme a aussi expliqué la raison de cette étrangeté du calendrier qui conduit le site à rester fermé au public alors qu’il vient d’être officiellement inauguré. "Pour avoir la conformité, il nous restait à brancher la bouche incendie. Ce sera réglé dans quelques jours", a-t-elle assuré. En temps normal, le parc de 'Ōutu’araea sera fermé la nuit et sécurisé, sauf en cas d’événements.



Dans la suite de cet espace public de 6 000 m2, un second parc paysager est en projet à Faa’a. Il sera aménagé sur le site de Vaitupa. Mais pour ce dernier, il faudra encore patienter jusqu’à mi-2022.