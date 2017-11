Ouverture du colloque de la sécurisation foncière

PAPEETE, le 27 novembre 2017- Le Président Edouard Fritch, accompagné du ministre des Affaires foncières, Tearii Alpha, du Haut-commissaire de la République, René Bidal et du 1er Président de la cour d’appel, Régis Vouaux-Massel, a ouvert, lundi matin, le colloque sur la sécurisation foncière en Polynésie française, qui se déroulera sur deux jours, du 27 au 28 novembre, au Lycée Hôtelier de la Polynésie française.



Magistrats, notaires, géomètres, experts du conseil supérieur du notariat et de l’Ordre des géomètres-experts de France, conservateurs honoraires des hypothèques, généalogistes, professeurs, chercheurs, et l’ensemble des professionnels qui, dans leur domaine respectifs, ont un lien avec le foncier, soit plus d’une centaine de personnes, ont répondu favorablement à cette invitation.



Lors de son discours, le Président a chaleureusement remercié l’ensemble des participants venus spécialement pour cette occasion afin de mettre leurs connaissances et leurs expériences au service de l’amélioration de la gestion foncière et, par voie de conséquence, de la vie des Polynésiens.



Il a indiqué que la question foncière est une préoccupation majeure pour le gouvernement car elle constitue un élément important de cohésion sociale et que le colloque doit « permettre de poursuivre la réflexion sur les outils à mettre en œuvre pour assainir la situation foncière en Polynésie française ». Il s‘agit d’un « enjeu vital pour notre Pays », a souligné le Président.