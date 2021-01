iPad pour Nuutania, ferme perlière envahissante, infirmière absentéiste au tribunal administratif

Les avocats Millet et Varrod ont leurs entrées à Nuutania. Entendez par là qu’enchaînant les dossiers visant à condamner l’État sur les conditions de détention inhumaines et dégradantes au centre pénitentiaire de Faa’a, ils doivent fréquemment se faire à l’idée de devoir franchir les portes du pénitencier. Des entrées quelque peu perturbées par le refus de l’établissement de les laisser pénétrer les lieux avec leurs iPads pour traiter des dossiers avec leurs clients. Dans ces appareils numériques, légers et de grande capacité, ils ont pris soin d’y stocker tous les documents dans le cadre de nombreuses affaires ainsi traitées. Privés de tablettes, les avocats ne voulaient pas rester chocolat et, avant la trêve des confiseurs, ont attaqué le refus de l’administration pénitentiaire fondée principalement sur le fait que les appareils cellulaires sont interdits dans l’univers carcéral. Un argument qui a rapidement fondu dans les conclusions du rapporteur public . Ce dernier l’a techniquement balayé en indiquant que les appareils concernés sont dénués d’espace permettant d’y insérer une carte SIM et de les rendre ainsi "cellulaires". Ce refus de l’administration a "beaucoup surpris" M° Varrod et est d’autant plus surprenant que les ordinateurs portables sont quant à eux autorisés. Le magistrat a ainsi conclu à une erreur de fait et à l’annulation de ce refus pénitentiaire. La décision est attendue pour le 26 janvier prochain.