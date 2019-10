Zorgnotti, triathlète professionnel en or

PAPEETE, le 15 octobre 2019 - Benjamin Zorgnotti a remporté deux compétitions ce week-end. Le sportif a fait le choix de devenir triathlète professionnel.



Benjamin Zorgnotti a été l'un des athlètes qui a rapporté le plus de médailles d’or à la Polynésie française lors des Jeux du Pacifique aux Samoa, en juillet dernier. Il est revenu avec quatre médailles d’or, deux en individuel en triathlon et en aquathlon et deux par équipe dans ces mêmes disciplines.



Avec un diplôme d’ingénieur en poche, il a décidé de suivre sa passion pour le triathlon pour se lancer dans une carrière professionnelle. Alors que certains Polynésiens ont fait le choix du Xterra, le triathlon nature, lui met la barre plus haut en optant pour le triathlon qui est, rappelons-le, une discipline olympique.



Ce week-end, le jeune homme de 25 ans a remporté deux compétitions : le 5 et le 10 kilomètres de la Nuit de la course, en course à pied, samedi soir, et le triathlon de Tiarei, dimanche. Benjamin Zorgnotti suit également un gros programme d’entraînement pour pallier au manque de concurrence au niveau local.