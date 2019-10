Zorgnotti survole la Nuit de la course

PAPEETE, le 13 octobre 2019 - Benjamin Zorgnotti a remporté facilement samedi soir la Nuit de la course, sur 5 et 10 kilomètres. 120 compétiteurs avaient répondu présent à l’appel de l’association Tamarii Punaruu.



a 22e édition de la Nuit de la course s’est déroulée samedi soir à Punaruu. Sans surprise, dans la catégorie sénior homme, c’est le triathlète professionnel de l’AS Central Sport, Benjamin Zorgnotti, qui remporte le 10 km en 37’28 devant Teiva Izal en 37’54 et Eddy Pang-Fat en 38’42. Chez les femmes, Guilène Revauger gagne en 46’41 devant Béatrice Tihoni en 47’43 et Vainui Tumahai en 57’26.



Benjamin Zorgnotti remporte également le 5 km devant Ioane Depret et Winsy Tama alors que dans la catégorie féminine, c’est Sophie Bouchonnet qui s’impose devant Marae Lo-Wing et Raivahine Tetuanui. Cette 22e édition de la Nuit de la course, organisée par l’association Tamarii Punaruu, a été marquée par une participation assez faible. 119 participants au total ont pris part à l’événement.



Pour rappel, Benjamin Zorgnotti avait obtenu quatre médailles d’or lors des Jeux du Pacifique en juillet dernier. Il est actuellement le meilleur coureur de Polynésie française. Samuel Aragaw a quitté le Polynésie française pour s’engager dans l’armée.