Zorgnotti et De Barthez gagnent la Transtahitienne

PAPEETE, le 20 août 2019 -



La 11ème édition de la Transtahitienne, organisée par le club VSOP, s'est déroulée le jeudi 15 août entre Papenoo et Mataiea, sur un parcours de 37 km. Cette course mythique au cœur de l’île de Tahiti a permis aux participants d’apprécier les magnifiques paysages de la traversée, notamment les environs du lac Vaihiria. Ils étaient près de 150 compétiteurs et avaient la possibilité de s’inscrire en VAE (Vélo à assistance électrique), en VTT ou en binôme dans la discipline Run & Bike.



C’est Mehdi Gabrillargues qui gagne la course en VAE avec Tatiana Guerlain en catégorie femme. En VTT, c’est Teva POULAIN qui a été le plus rapide, il bat par la même occasion le record de la traversée. Chez les femmes, c’est Temehau Maihuti qui obtient la première place. En Run & Bike, les récents médaillés d’or en triathlon aux Jeux du Pacifique Salomé De Barthez et Benjamin Zorgnotti montent sur la première marche du podium.