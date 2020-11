Zorgnotti, Loreille, Gobrait et Marquant s'offrent le chrono par équipe

Tahiti, le 2 novembre 2020 - Benjamin Zorgnotti, Thomas Loreille, Toanui Gobrait et Yohan Marquant, du Vélo club de Tahiti, ont remporté samedi à Hitia'a les championnats de Polynésie de contre-la-montre par équipe. Ils ont bouclé l'aller-retour entre le PK 39 et Faratea en 35'08, soit deux minutes de mieux que Tamarii Punaruu, emmené notamment par Kahiri Endeler et Eddy Le Roux.



C'est un gros programme qui attend les cyclistes pour les prochaines semaines, avec un enchaînement championnat de Polynésie de contre-la-montre par équipe, puis individuel avant la course en ligne prévue le 15 novembre. Première étape de ce programme, samedi à Hitia'a au PK 39, pour le chrono par équipe. Les coureurs devaient effectuer un aller-retour entre le PK 39 et Faratea, soit 28 km à parcourir.



Sur la ligne de départ on retrouvait évidemment les ogres de cette saison, Kahiri Endeler et Eddy Le Roux de Tamarii Punaruu, qui se sont partagés toutes les victoires sur les courses en ligne. Bryan Beaufils et Francky Maraetaata ont complété la formation de Punaauia.



Le Vélo club de Tahiti (VCT), présentait également une belle équipe, avec notamment Benjamin Zorgnotti, quadruple médaillé d'or en triathlon aux Jeux du Pacifique en 2019 et Thomas Loreille, vainqueur d'un contre-la-montre individuel cette saison. Le quatuor du VCT était complété par Toanui Gobrait, très en jambes sur les dernières courses, et par Yohan Marquant.



Une claque à leurs concurrents



Dans des conditions de course assez difficiles, avec de la pluie et un vent de face sur le parcours aller vers Faratea, c'est l'équipe du VCT, beaucoup plus homogène au niveau du talent des coureurs, qui s'est imposée avec un chrono de 35'08. Les Zorgnotti, Loreille, Gobrait et Marquant ont mis une véritable claque à tous leurs concurrents, en repoussant leur plus proche poursuivant, Tamarii Punaruu, à plus de deux minutes (37'30). Le podium du championnat est complété par l'équipe du RTT, composée d'Eric Chang Sang, et de Jason et d'Ethan Chonfant (37'37).



A noter la victoire en Pass open de l'équipe de Arue emmenée par Serge Taruoura, Heiroa Tauraa et Manuarii Tuteirihia. Les coureurs ont rendez-vous dès le week-end prochain à Taravao pour les championnats de Polynésie du contre-la-montre en individuel.