"Zéro déchet" recherche 30 familles pour sa saison 2

Et pour aboutir à des résultats concrets, rien de tel que de demander directement à des familles du fenua de jouer le jeu et d'agir pendant cinq mois dans leur quotidien pour réduire leurs déchets. "On recherche 30 familles motivées basées à Tahiti et Moorea pour s'investir dans ce challenge. L'idée est vraiment d'avoir un vaste panel représentatif de la société. On souhaite qu'il y ait des personnes seules, des couples avec ou sans enfant, des personnes qui vivent en colocation, des retraités, des étudiants, des travailleurs, des personnes sans emploi... Il arrive que parfois dans une famille, certains membres au départ soient moins motivés que les autres par le défi. Petit à petit, ils peuvent se prendre au jeu et finalement s'y mettre aussi. Les pensions de famille ou les garderies peuvent également participer, car elles fonctionnent finalement comme une grande famille”, poursuit Sarah Dukhan.

Autre facteur important pour l'association dans le choix des participants, le fait que ces personnes vivent dans des types d'habitation différents, comme dans un appartement ou dans une maison avec ou sans jardin.