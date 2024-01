Zaporijjia: l'AIEA empêchée d'accéder aux halls de plusieurs réacteurs

Vienne, Autriche | AFP | mercredi 03/01/2024 - L'AIEA a déclaré mercredi n'avoir pas eu accès aux salles de plusieurs réacteurs de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, touchée par des coupures de courant à répétition.



Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) "ne peuvent toujours pas accéder à toutes les parties du site" dans le sud de l'Ukraine, a indiqué l'agence onusienne dans un communiqué.



"Au cours des deux dernières semaines, ils n'ont pas été autorisés à accéder aux salles des réacteurs des unités 1, 2 et 6" de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, aux mains des Russes depuis mars 2022, suite à l'invasion du pays.



"C'est la première fois" qu'ils "ne sont pas autorisés à accéder à l'enceinte d'un réacteur d'une unité à l'arrêt", où " se trouvent le cœur du réacteur et le combustible usé", a précisé l'AIEA.



"En outre, l'accès à certaines parties des salles des turbines continue d'être restreint", a ajouté l'agence, qui attend aussi toujours "l'accès aux toits des réacteurs".



La centrale de Zaporijjia a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à huit reprises, une situation précaire qui fait craindre un accident nucléaire.



Les deux camps s'accusent mutuellement de vouloir y provoquer une catastrophe et l'AIEA dispose en permanence d'une équipe d'experts sur place.



Elle a par ailleurs déclaré qu'une ligne électrique de secours serait "automatiquement en mesure de fournir de l'électricité sans intervention manuelle et donc tardive, à condition qu'elle reste opérationnelle", depuis que des travaux ont été effectués.



"Il s'agit d'une évolution importante, car elle permet d'assurer l'indépendance du système d'alimentation électrique du site, même si la situation globale de l'alimentation électrique hors site reste extrêmement fragile", a-t-elle analysé.