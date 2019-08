Zampieri invitée aux Defis Wind Japan et France 2020

Mathilde Zampieri a été invitée à participer aux Défis Wind Japan et France en 2020. Ces deux événements sportifs attirent chaque année plus de 1 000 participants du monde entier, professionnels ou amateurs.athilde Zampieri pratique le windsurf à Raiatea et participe aux étapes du championnat du monde de la discipline. Elle fut 3mondiale junior en 2017 et 2018, lors du World Windsurfing Tour. "Cette saison 2019 se passe vraiment super bien pour le moment !" se réjouit-elle. "En juin, je suis partie deux semaines en France pour m’entraîner, puis j’ai enchaîné directement sur le Défi Wind Caribbean, à Bonaire dans les Caraïbes. A l’issue de 11 courses, je termine 3junior chez les femmes, derrière la Japonaise Satomi Suzuki (2) et Alyssa Wijnand (1)."Grâce à ce podium, Mathilde Zampieri vient d’obtenir une invitation pour les "Défi Wind" Japon et France en 2020, deux des plus importantes compétitions de windsurf au monde, mélangeant professionnels et amateurs,souvent dans des conditions de vent extrême. Plus de 1400 compétiteurs étaient au départ de la course en France cette année. "Mon inscription et mon hébergement seront pris en charge".confie-t-elle."J’ai de nombreux projets qui arrivent, mais j’essaye de me concentrer sur mes études. ATN m’aide vraiment énormément sur mes dates afin que je loupe le moins de cours possible. C’est génial car j’ai pu valider ma première année d’études STAPS, tout en continuant le windsurf. J’essaye également de promouvoir au maximum le fenua à l’étranger, notamment grâce à mon dernier film "Meherio" (Colter Johnson 2018), diffusé aux Etats-Unis. J’ai eu aussi la chance de partir à Hawaii en mars pour le shooting photo d’une marque de voiles" a-t-elle ajouté.