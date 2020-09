Yvonnick Raffin ministre de l'Economie, des Finances et de l'Energie

Tahiti, le 17 septembre 2020 - Le directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) quitte ses fonctions pour rejoindre le gouvernement au poste de ministre en charge de l'Economie, des Finances et de l'Energie.



L'information bruissait depuis quelques jours et elle a été confirmée jeudi matin par... la mise à jour du profil Linkedin de l'intéressé. Yvonnick Raffin a été nommé ministre en charge de l'Economie, des Finances et de l'Energie. Les deux premiers portefeuilles étant ceux de l'ancien vice-président Teva Rohfritsch et le troisième de la ministre Tea Frogier. Le nom du futur vice-président ainsi que l'officialisation d'un éventuel remaniement ministériel est attendu ce jeudi matin à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire. Directeur général de la CPS depuis mai 2017, Yvonnick Raffin était auparavant directeur général adjoint d'EDT-Engie.