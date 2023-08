Yiling Changues and co : connexions et ramifications

TAHITI, le 24 août 2023 - Ramifications, tel est le nom de la nouvelle exposition en cours à la galerie Winkler. Elle consiste en une vingtaine d’œuvres qui sont autant de collaborations entre Yiling Changues et des artistes choisis en fonction de leurs affinités respectives.



En 2021, Yiling Changues est revenue au fenua après dix ans de vie parisienne. Pour la toute première fois localement, elle a dévoilé ses créations. Elle a rencontré un fort engouement, non seulement auprès des collectionneurs, mais surtout des artistes. “ Je ne m’y attendais pas ”, assure-t-elle. “ Je ne m’attendais pas à un tel intérêt de la part des artistes. J’ai eu plusieurs propositions de collaboration. ”



Ces requêtes sont nées “ d’un désir de partage ”, “ d’une envie de créer autrement ”, de faire des choses différemment afin “ d’apprécier nos travaux respectifs autrement ”. Une fois réalisé, Yiling Changues a imaginé une exposition d’œuvres cocréées. Elle a contacté Bastien Allegret, Cronos, Cartouche, Guillaume Machenaud, Han, HTJ, Manutea Rambaud, Orama Mollimard, Rava Ray, Romain Pilon, Tafetanui, Tāhiri, Tamanui Guiral, Taunatere. Elle leur a détaillé sa démarche. “ Je me suis tournée vers des personnes qui avaient manifesté un intérêt pour ma démarche au préalable. Il devait y avoir un lien en amont .”



Une forêt d’artistes



Yiling Changues est une actrice concernée qui chemine dans des thématiques identifiées : la nature, la femme, l’héritage culturel, le lien à la nature… “ Nous sommes des arbres, chacun avec nos racines et tronc unique, mais nos branches partent à la rencontre des autres, et tous ensemble nous formons la forêt, les ramifications de la scène artistique locale .”



Un mot d’ordre était donné avant démarrer : “ Il fallait créer quelque chose en rapport avec mon univers ”. Ensuite, les binômes se sont lancés, chacun à leur rythme. Le processus créatif a été variable de l‘un à l’autre. Le résultat est très éclectique, les œuvres sont toutes différentes, elles révèlent les personnalités impliquées.



L’exercice a exigé une grande adaptabilité pour chaque artiste. “ Cela n’a pas été toujours facile .” Mais l’expérience reste enrichissante. “ Je suis d’habitude plutôt solitaire. Cette aventure m’a permis de relativiser, de lâcher prise, de me laisser surprendre par le processus créatif, mais aussi de découvrir de nouvelles techniques et façons de travailler .”





Pratique



Jusqu’au 5 septembre à la galerie Winkler. Entrée libre. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 heures, et le samedi, de 8 h 30 à midi.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 24 Août 2023 à 20:19 | Lu 264 fois