Yepo : "On sera des personnes meilleures après le confinement"

As-tu des conseils de livres, de séries, de films ?

"Je regarde le journal télé et les programmes du soir à la télé, car je n’ai pratiquement pas accès à internet, je n’ai qu’un peu de 4G, mais qui bugge".



Il y a une musique qui t'accompagne pendant ce confinement ?

"Oui, en ce moment j’écoute pas mal "Surrender" de Natalie Taylor et "Back at one" de Bryan McKnight".





Si tu avais un conseil à donner, ce serait lequel ?

"Déjà de ne pas sortir, de rester à la maison, car les cas confirmés ne cessent d’augmenter de jour en jour. Il faut bouger, il ne faut pas rester dans sa chambre, dans sa cuisine, car cela peut être mauvais pour sa santé. Il faut essayer de faire des choses, de s’occuper. Il faut avoir des pensées positives, se dire que ce confinement, ce n’est que pour un temps. Il faut utiliser ce temps pour prendre du recul par rapport à sa vie, à sa vie personnelle, à sa vie professionnelle. On sera des personnes meilleures après le confinement. C’est ce que j’essaye de cultiver, car en tant qu’artiste ce n'est pas facile de rester à la maison quand tu as l’habitude de sortir, d’être en groupe. (…) J’ai une pensée pour toutes les personnes qui doivent travailler dehors, dans les magasins, dans les hôpitaux. Protégez-vous bien."



La première chose que tu vas faire quand le confinement sera fini ?

"Enfiler mon plus beau maillot et aller à la mer, car je commence à être transparente là, ce n’est pas possible !"