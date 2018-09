Yellowstone sur la scène de The Cube vendredi soir

PAPEETE, le 3 septembre 2018 - Le groupe, qui dit faire de la musique "disco punk hédoniste et orgiaque", revient sur scène. Un rendez-vous attendu par les fans car leurs concerts sont rares. À tous ceux qui ne connaissent pas encore Rod, Thom, Mano, César et Tox, voilà une occasion à saisir. Pour le groupe, c'est le moment de faire la fête et de récolter des fonds pour avancer sur la production de leur deuxième album.



Le groupe Yellowstone se fait une place sur la scène musicale polynésienne. Ses concerts sont rares, ils ont lieu deux à trois par an, mais sa réputation grandit, doucement et surement.



Né en 2014, à l’initiative de Rodolphe (alias Rod), Yellowstone est composé de cinq artistes. Rod est à la batterie et au chant, Thom à la guitare et aux effets, Manol à la basse et au chant, César aux synthétiseurs et Tox au chant lead et au skunk.



" L’idée était de faire une musique disco punk hédoniste et orgiaque ", indique le groupe. Une musique " addictive, énergique, pop rock dans la mouvance de Shaka ponk ". Une musique pour " mettre une bonne ambiance et faire la fête ".



Yellowstone, après quelques scènes, a proposé un premier album, Kokoro. Un terme qui signifie "cœur" précise au passage César. Cet album, sorti en mai 2017, contient douze titres originaux. Financé grâce aux concerts du groupe, il a été enregistré dans les studios de Polynedjah Records sur la presqu’île. Aux manettes : Guillaume Dujardin, ingénieur du son pour les légendaires studios parisiens Ferber.



Le groupe a pu présenter cet album sur la scène locale mais aussi calédonienne. Il a participé au Blackwoodstock festival en septembre 2017 où il devrait à nouveau jouer cette année. " On devrait aussi aller en Nouvelle-Zélande ", ajoute Rod. " On aurait déjà dû jouer aux Cook et en Nouvelle-Zélande l’an passé mais la tournée est tombée à l’eau au dernier moment pour des raisons pratiques. "



En plus, un nouvel album se prépare. Le concert de vendredi permettra au groupe d’avancer sur ce projet prévu pour 2019. Guillaume Dujardin devrait à nouveau être de la partie. Il est ensuite question de passer à la réalisation de clips en fonction de fonds disponibles. " On fera de notre mieux pour que ça se concrétise. "