Y a-t-il eu enlèvement au parc Vaipoopoo ?

Lors de son réquisitoire, le procureur a parlé d'un "comportement extrêmement inquiétant" du prévenu. "Nous avons affaire ici à un homme isolé qui rode dans un parc avec des enfants. S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi prend-il la fuite lorsque le père arrive. Il aurait très bien pu s'expliquer. Pour moi l'enlèvement est parfaitement caractérisé", a insisté le représentant du parquet avant de requérir 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, et une obligation de soins.



"Parler d'enlèvement me paraît artificiel", a plaidé pour sa part Me Fromaigeat, avocat du prévenu. "Il n'a bougé la fillette que de quelques mètres. Mon client n'est même pas sorti du parc et les parents avaient toujours un contact visuel avec leur fille. On ne peut parler à ce moment-là d'enlèvement."



Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement demandé une expertise psychiatrique plus approfondie du prévenu. La décision du tribunal a donc été renvoyée au 19 septembre prochain. En attendant les magistrats ont tout de même décidé de placer le prévenu en incarcération provisoire.