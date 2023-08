X (ex-Twitter) va permettre des appels audio et vidéo

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 31/08/2023 - Le réseau social X (ex-Twitter) va permettre de passer des appels audio et vidéo, a annoncé son propriétaire Elon Musk jeudi, une étape pour faire de X une "application à tout faire".



"Les appels audio et vidéo arrivent sur X", a écrit Elon Musk dans un message sur la plateforme, sans indiquer la date de lancement de ces nouvelles fonctions.



Elles seront accessibles sur Android, iOS, mac et PC, et sans avoir besoin d'un numéro de téléphone, a-t-il précisé. "X, c'est l'annuaire mondial", a-t-il ajouté.



En juillet, M. Musk et sa nouvelle directrice générale Linda Yaccarino avaient annoncé le changement de nom de Twitter en X, affirmant que le réseau deviendrait une "application universelle" inspirée de WeChat, en Chine, qui permettrait aux utilisateurs de socialiser et de gérer leurs finances.



La branche de paiement de X, Twitter Payments, a reçu lundi une licence "cruciale" d'envoi de devises de l'État américain de Rhode Island, lui permettant de "s'engager dans des activités liées aux cryptomonnaies" telles que les échanges, les portefeuilles et les paiements, a rapporté cette semaine le site web spécialiste des cryptomonnaies CoinWire.



Cette licence permet à X de "stocker, transférer et faciliter l'échange d'actifs numériques en toute sécurité pour le compte de ses utilisateurs", selon CoinWire.



Depuis que M. Musk a racheté Twitter en octobre dernier, l'activité publicitaire de la plateforme s'est effondrée, car les annonceurs ont été refroidis par son style de management et les licenciements massifs dans le domaine de modération des contenus.



En réaction, le milliardaire a fait évoluer le modèle vers une base d'abonnés payants.



De nombreux utilisateurs et annonceurs ont réagi négativement aux nouveaux frais imposés par le site pour des services jusqu'ici gratuits, ainsi qu'aux changements apportés à la modération des contenus et au retour de comptes d'extrême droite qui avaient été bannis. M. Musk a également supprimé le logo de Twitter, remplaçant l'oiseau bleu par un X blanc.

le Jeudi 31 Août 2023 à 05:46