World Cleanup day à Bora Bora : tous unis contre les déchets

Bora Bora, le 25 septembre 2023 - Le 15 septembre est le jour choisi par des millions de volontaires dans 197 pays pour lutter ensemble contre le problème de la gestion des déchets. Sept hôtels de Bora Bora, accompagnés des élèves du CJA et de l’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora, ont répondu à l’appel et œuvré ensemble au nettoyage de l’île.



Il y a trois mois, les responsables RSE (Responsabilité sociétale des entreprise) et ressources humaines des hôtels Conrad, St. Regis, Moana Resort, Maitai, Bora Bora by Pearl Resorts, Four Seasons Resort Bora Bora et InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso ont décidé de s’associer, à l’initiative de ce dernier, pour lutter contre la pollution. La 9e édition du Cleanup day sur l’île est donc le fruit d’une volonté commune de fédérer les volontaires, issus de tous les services des structures hôtelières, autour d’une matinée de nettoyage des bords de route. Les jeunes du CJA ainsi que l’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora ont également rejoint la cohorte des engagés pour la protection de l’environnement.



Malgré une météo peu propice, les groupes de volontaires se sont réunis aux quatre coins de l’île autour d’un responsable qui leur a tout d’abord rappelé les consignes de sécurité et distribué le matériel nécessaire à la collecte : tee-shirts floqués “Cleanup day”, chasubles de sécurité, gants et surtout sacs de tri gracieusement fournis par la brasserie Hoa, partenaire de l’événement, ont été remis aux volontaires qui se sont ensuite lancés dans la collecte des déchets laissés au bord des route.

Une initiative écologique et fédératirce

Deux heures de nettoyage à partir des bases respectives de chaque hôtel, avec pour objectif de débarrasser une portion de la route de ceinture des objets polluants, à l’exception des déchets dangereux et encombrants. Les services de la mairie se sont ensuite chargés de récupérer et de peser les sacs de détritus. Ainsi, plus de 540 kg de déchets ont été collectés, parmi lesquels une majorité d’emballages jetés depuis la route, preuve que le travail de sensibilisation et d’éducation doit encore être renforcé auprès de la population, selon Milton Doom, membre de l’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora.



À l’issue du nettoyage, toutes les équipes se sont retrouvées au fare pote’e de la plage de Matira, mis à leur disposition par la mairie pour l’occasion, pour une collation bien méritée. Une occasion également de faire le bilan de cette action en toute convivialité et d’échanger sur les futurs engagements communs, comme la lutte contre le cancer, avec des événements déjà programmés dans le cadre d’Octobre rose. La présence sur le terrain de managers auprès de leurs équipes lors cette opération est un signe fort de la volonté des structure hôtelières d’apporter leur pierre à la lutte pour l’environnement et pour le bien-être de tous.



Rédigé par Lucie Scarparo le Lundi 25 Septembre 2023 à 19:49 | Lu 127 fois