Wonderland, le premier bar à jeux du fenua

Tahiti, le 18 novembre 2022 – Fraîchement lancé au fenua, le premier bar à jeux baptisé Wonderland fait son apparition dans la ville de Papeete, pour proposer à un public de tout âge, un panel de 200 jeux de société et une carte de tapas et de boissons. L’inauguration a lieu vendredi à partir de 18 heures.



Un nouveau lieu de rassemblement, pour se divertir et se restaurer, ouvre officiellement ce vendredi à partir de 18 heures. Situé sur le front de mer de Papeete, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au niveau du rond-point Chirac, le Wonderland est le tout premier concept de bar à jeux –aussi appelé "pub ludique". À la carte, une variété de 200 jeux de société pour tous les âges, des tapas à base de produits locaux et des boissons alcoolisées ou non-alcoolisées. Attractif par son cadre et son concept, le Wonderland est “un lieu convivial qui accueille les familles ou les groupes d’amis, pour partager des parties de jeux, autour d’un plat de tapas ou de cocktails –ou mocktails-. C’est un endroit où l’on peut faire des rencontres aussi, car il est possible de venir pour faire des parties en solo mais finalement se mélanger avec d’autres joueurs.”

Lancé en septembre 2021par les associés, Léna Limare et Jacques Franc de Ferrière, l’idée de ce nouvel établissement est survenue après qu’un d’eux rentre d’un voyage, la valise pleine de jeux de société. Après plusieurs rencontres, les deux associés se sont découvert une passion commune pour ce loisir. D’ailleurs, lors de la réalisation de l’étude de marché, ils ont relevé 25 000 adhérents de la communauté de joueurs polynésiens, qui s’est notamment développée pendant la crise sanitaire. “Nous nous sommes rendu compte, en étudiant le marché, qu’il y avait déjà une grande communauté polynésienne d’adeptes aux jeux de société. Sur une page Facebook dédiée à cette activité, nous avions regroupé plusieurs joueurs. Bizarrement, nous avons également constaté que cette communauté s’est élargie notamment pendant le confinement”, explique le cofondateur Jacques Franc de Ferrière.

Après de longues démarches pendant plus d’un an, le bar à jeux a été expérimenté avec des “soirées test” pour évaluer la fréquentation du lieu et le succès du concept. Lors de la première soirée organisée, les fondateurs ont accueilli environ 70 personnes, avec pour l’essentiel des membres de leur entourage. Par la suite, le Wonderland a ouvert ses portes tous les vendredis, avec des parties de jeux offertes et de la distribution de boissons non-alcoolisées uniquement, pour accueillir les fidèles ou les curieux. Une chose en entraînant une autre, le bar à jeux a commencé à faire parler de lui et n’a jamais compté moins de 70 adeptes depuis. À présent “officiellement” ouvert, l’établissement dispose désormais de la licence de débit de boissons alcoolisées. Des animateurs de jeux sont également présents sur place pour dynamiser et encadrer les parties.



Le concept est novateur pour le territoire. Et il permet de dynamiser le centre-ville de Papeete. Le Wonderland sera ouvert du lundi au samedi dès le 21 novembre, en journée de 8 heures à 15 heures les lundis et mardis et jusqu’à minuit du mercredi au samedi.Le bar à jeux propose un tarif unique de 500 Fcfp l’heure et ne prend aucune réservation.



Rédigé par Meleana Che Fat le Vendredi 18 Novembre 2022 à 18:49 | Lu 3180 fois