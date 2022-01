Wodapalooza : Les Tahitian Wolf brillants à Miami

Tahiti, le 17 janvier 2022 - L'équipe des Tahitian Wolf, composée de Michael Galera, Nanaia Putoru et Toriki Demont, a décroché, ce week-end, une belle deuxième place au Wodapalooza, à Miami, dans la catégorie "Intermédiaire". Les Nahiti Broz avec Yves Tehau, Vaihau Bottari et Teremu Touatekina, se sont eux classés 23e en "RX", sur les 40 équipes engagées dans cette catégorie. Noëlanie Dufour a décroché de son côté un top 10 en "Débutant" chez les féminines.



Sept athlètes tahitiens ont pris part, ce week-end à Miami, à la dixième édition des Wodapalooza, l'une des compétitions majeures de crossfit aux États-Unis. L'équipe des Nahiti Broz, composée d'Yves Tehau, Vaihau Bottari et de Teremu Touatekina était engagée dans la catégorie "RX", deuxième échelon en dessous de la catégorie "Elite". Les Tahitian Wolf, avec Michael Galera, Nanaia Putoru et Toriki Demont concourrait pour leur part en "Intermédiaire" (au-dessous de RX). Et enfin une athlète féminine, Noëlanie Dufour, était engagée en "Débutant".



Rappelons que pour se qualifier pour cette compétition, tous sont passés par des qualifications qui se déroulées en ligne en novembre dernier.



Cinq WOD en trois jours Les Tahitiens se sont ainsi attaqués, à partir de vendredi, à un programme bien copieux, avec six WOD (Word of the day) par jour, autrement dit des séries d'exercices à réaliser dans un temps donné et qui mixent généralement haltérophilie, gymnastique et cardio. Néanmoins, en raison des mauvaises conditions météo à Miami, les athlètes se sont vus soulagés d'un WOD.



Et donc à l'issue des trois jours de compétition, les Tahitian Wolf ont été les plus performants en décrochant une très belle deuxième place en "Intermédiaire", grâce à leur régularité sur tous les exercices proposés. Sur les cinq WOD, ils se sont classés trois fois dans le top 5 pour un total de 389 points. Ils échouent à seulement six points de l'équipe victorieuse, la CrossFit 11:24. Il aura finalement manqué une première place sur un WOD pour permettre aux Tahitian Wolf de s'imposer.



La compétition a été plus compliquée pour la deuxième formation tahitienne, les Nahiti Broz, qui évoluaient donc dans la catégorie supérieure, en "RX". Néanmoins, Yves Tehau et ses compères finissent à une honorable 23e place (sur 40 équipes engagées).



Enfin en individuelle chez les dames, Noëlanie Dufour s'est classée cinquième en "Débutant".





