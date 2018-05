Windsurf - Yokosuka Beach PWA : Un début de compétition difficile pour Mathilde Zampieri

Parole à Mathilde Zampieri :



« Je ne suis pas très contente de ma première manche, ici au Japon. J’ai pris un très mauvais départ et je suis tombée à la première bouée. Je suis sortie de l’eau congelée et mes doigts étaient bleus ! Après la course, j’ai été disqualifiée en raison en raison d’un problème de numéro sur ma voile, j’ai dû déposer une réclamation et tout est heureusement revenu dans l’ordre. »



« Maintenant, je focalise sur le reste de la course en espérant que nous aurons du vent pour la suite de la compétition. Si le vent ne vient pas, je devrais me contenter de cette 21e place au général, ce qui est en deçà de mon objectif qui est d’être dans le Top 15. Mais je reste confiante pour la prochaine étape en Corée en étant sûre d’atteindre mon objectif avant la fin de la saison. Merci à tous pour vos messages. » Propos recueillis par SB