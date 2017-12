Week-end de Noël: 7.000 policiers mobilisés par la préfecture de police

Paris, France | AFP | vendredi 22/12/2017 - Pour le week-end de Noël, la préfecture de police de Paris mobilisera 7.000 policiers à Paris et en petite couronne et instaurera un périmètre de protection dans le secteur de Notre-Dame, a-t-elle annoncé dans un communiqué.



La préfecture fera preuve d'"une vigilance toute particulière" à l'égard des "célébrations traditionnelles (...) dans les 657 lieux de culte chrétiens présents sur son ressort" à l'occasion de fêtes de Noël.

Les 7.000 policiers seront renforcés par les militaires de l'opération Sentinelle. Outre les lieux de célébration, les 45 marchés de Noël, les centres commerciaux et les lieux touristiques seront également particulièrement surveillés, ajoute-t-elle.

"Une attention toute particulière sera portée par les effectifs de police sur le respect des interdictions de stationnement mises en place aux abords des lieux de culte. Tout véhicule ne respectant pas ces mesures, y compris les deux-roues motorisés, fera l’objet d’un enlèvement", précise la préfecture.

Le préfet de police Michel Delpuech a également pris un arrêté instaurant un périmètre de protection de dimanche 18H00 à lundi 21H00 dans le quartier de Notre-Dame, où la messe sera célébrée à minuit dimanche soir. A l’intérieur de ce périmètre délimité par des barrières, des palpations de sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de véhicules pourront être réalisées. La vente à emporter et la détention de boissons alcoolisées y seront interdites, de même que le transport et la détention d’artifices et d’articles pyrotechniques.

Un dispositif spécifique de circulation sera également mis en place aux abords de la cathédrale de dimanche 07H00 à lundi 02H00.