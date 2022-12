Week-end d'animations à Ua Pou

Ua Pou, le 4 décembre 2022 - Les animations se sont enchaînées samedi sur l'île de Ua Pou. Des équipes se sont affrontées lors du Tahiti barbecue contest, véritable marathon culinaire. Dans le cadre du Téléthon, un tamure marathon et une marche color fun ont regroupé 80 participants. Et enfin, en parallèle, Rataro organisait un événement culturel dans la vallée de Hakahetau.



Les habitants de Ua Pou avaient l'embarras du choix samedi pour se divertir. En effet plusieurs animations ont été organisées au fil de la journée. Hakahau a accueilli la 3e édition du Tahiti Barbecue Contest, un événement organisé par l’association Kautai ahi. Cette année, trois équipes, chacune composée de deux à quatre personnes, se sont affrontées. Elles ont dû préparer un plat à base de viande de bœuf et de poulet pour un marathon de 5 heures avec trois assiettes à présenter.



Le plat qui a remporté les faveurs du jury est un poulet mariné aux agrumes et purée de manioc. C’est la “sauce magique aux agrumes”, qui a semble-t-il fait la différence. L’équipe gagnante avait également travaillé un poisson mariné dans de l’eau de coco, avec du gingembre, du piment, de l’ail, de l’aneth et de l’huile de sésame. De quoi faire saliver le jury, composé des gagnants des éditions précédentes. Les gagnants sont repartis avec des prize money entre 5 et 15 000 Fcfp, de nombreux goodies et un trophée en bois représentant un barbecue, bien sûr, offert par la commune de Ua Pou.

Plus tard, d'autres animations ont pris le relais dans le cadre du Téléthon, organisé chaque année le premier week-end du mois de décembre à l’initiative de Vanessa et Robert Emery, propriétaires de magasins de sport à Hakahau et Atuona. Cette année, un tamure marathon et une marche color fun ont ainsi été organisés dans le village de Hakahau avec quelque 80 participants. Enfin, Rataro, organisait un événement religieux et culturel dans la vallée de Hakahetau, où le public est venu nombreux.

