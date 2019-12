Wang Cheng promet le « plus grand projet aquacole du monde » à Hao

Shangai, le 30 novembre 2019 - Nous avons rencontré le P-dg de la société Tahiti Nui Ocean Foods, Wang Cheng, à Shangai pour évoquer le projet de la ferme aquacole de Hao. L’homme d’affaires, qui arrivera à Tahiti le 16 décembre en compagnie de deux délégations, assure que le projet sera finalisé en 2020.



Où en est le projet aquacole que vous avez lancé il y a déjà plusieurs années ?



"Je suis très heureux car notre projet est arrivé à sa dernière étape avant son démarrage. Je sais qu’à l’heure actuelle, les Polynésiens attendent ce projet. Je sais également que l’instruction de ce dossier par le gouvernement de la Polynésie française touche à sa fin. Nous souhaitons suivre étape par étape la réglementation du Pays. Nous ne voulons pas déroger à la loi. Le 16 décembre, je viendrai à Tahiti avec deux délégations et cela démontre que j’ai envie de continuer ce projet. J’ai un principe : je veux que ce projet soit conforme à la réglementation afin qu’il y ait une très bonne base de départ."



Vous tenez à ce que ce projet soit accompagné de mesures de protection de l’environnement, pouvez-vous expliquer quelles seront ces mesures ?



"Je tiens déjà à préciser que nous sommes en partenariat avec l’université de l’océan de Shanghai et la condition préalable de ce partenariat est la protection de l’environnement. C’est avec cette base que nous allons entamer le projet (…) Je veux établir des partenariats avec deux organismes renommés, la FAO (Onu) et la SCP, afin que notre projet ne génère pas que des bénéfices commerciaux mais qu’il soit fait conformément à la protection de l’environnement. J’aimerais que les jeunes générations de la Polynésie française jouent un rôle important dans le développement de notre projet. Une fois qu’il sera réalisé, je pense qu’il sera le plus grand projet du monde dans le domaine de l’aquaculture."



Vous avez également évoqué un port en Chine d’où partirait du matériel pour être amené en Polynésie, pourriez-vous nous donner quelques détails ?



"J’aimerais avoir une ligne de production complète en Chine à l’avenir. Nous fabriquerons des matériaux qui seront ensuite amenés à Tahiti. Et les poissons que nous élèverons à Tahiti seront acheminés en Asie via un des plus grands ports de Chine qui est situé à 1h30 de Shanghai et qui va permettre aux produits importés de Polynésie française d’entrer facilement dans le marché de notre ville mais aussi de Pékin. Nous visons également les marchés européen et américain. En ce qui concerne les États-Unis, les produits aquacoles importés de Tahiti seront amenés à Los Angeles et pourront ensuite être distribués dans les grandes villes du pays. L’Europe est aussi un marché important notamment dans le domaine des crustacés et le bon milieu maritime polynésien y est réputé. Nous avons choisi Tahiti car nous voulons les meilleurs produits dans les meilleures eaux et la Polynésie française a les plus grandes zones lagunaires. Il y a un bon niveau d’éducation en Polynésie. Les dix élèves qui ont été envoyés à Shangai par votre gouvernement pour suivre une formation ont laissé un très bon souvenir au sein de l’université. Ils ont travaillé dur. Je souhaite qu’à l’avenir, 90 % des cadres de ce projet soient des polynésiens. C’est la raison pour laquelle je veux lancer une deuxième session de formation en 2020."



Avez-vous établi un calendrier précis ?



"Je viens en Polynésie française le 16 décembre prochain. Durant mon voyage, je ferai des séances de travail avec le gouvernement et c’est à ce moment-là que j’aurai la certitude d’avoir les permis de construire. Je sais que cela se fera étape par étape avec un premier permis pour le terrassement puis pour poser les bases du chantiers. Mais nous aimerions tout de même avoir tous les permis en même temps afin de démarrer le projet à Hao. Je vous confirme mon engagement et je sais que le gouvernement travaille durement sur ce dossier."