Walshy Fire & Babey Drew au parc Vairai

TAHITI, le 28 mars 2022 - Le premier grand concert l'agence événementielle Studio 87 depuis l’allègement des restrictions promet du gros son. Le samedi 16 avril au parc Vairai à Punaauia, Walshy Fire, du trio Major Lazer, et Babey Drew se produiront sur scène, ainsi que trois artistes locaux : Dj Pony, Milky Way et T-Unit.



Depuis l'allègement des restrictions sanitaires, le secteur de l’événementiel connaît un véritable rebond. Les entreprises du secteur fortement impactées par la crise du Covid-19 sont soulagées. " L’événementiel est de retour et c’est une grande nouvelle pour tout le monde car chaque concert, outre l’activité qu’elle représente pour Studio 87, permet de faire travailler 100 personnes et une vingtaine de sociétés ", souligne l'agence.

Des artistes de renommée internationale… Studio 87 reprend du service et organise son premier concert post-crise, samedi 16 avril au parc Vairai. Pour l'occasion, Studio 87 fait venir Walshy Fire, du groupe Major Lazer, et Babey Drew, deux artistes de renommée internationale. Ils ont tous les deux reçu un Grammy Award, " l’équivalent des Oscars de la musique ", rappelle Florian Sodoyer, gérant de Studio 87.



Walshy Fire est membre du groupe américain de musique électronique formé à Miami en 2008 : Major Lazer. Il collabore avec divers artistes comme Justin Bieber, Diplo, Sia, Bruno Mars. La chanson Lean On est une de plus écoutés sur YouTube (3 milliards de vues) et Cold Water (avec Justin Biber) comptabilise 1 milliard de vues. Côté récompenses, Walshy Fire a remporté le Billboard award de la meilleure chanson "dance", le Nrj DJ Awards du meilleur hit des clubs et le Teen Choice award de la meilleure chanson.







Babey Drew, qui s’est déjà produit dans plus de 20 pays, est le Dj officiel de Chris Brown et le Dj attitré de la famille Kardashian. Il compte parmi les 100 meilleurs DJs, selon le magazine Vibe. Il a aussi collaboré avec avec Diplo, Clavin Harris, Steve Aoki ou encore Justin Bieber.





…et des artistes locaux En vue de promouvoir la musique locale, DJ Pony, T-Unit ainsi que le groupe Milky Way se produiront également sur scène lors de la soirée. Un événement de grande ampleur qui promet un rassemblement festif et grandiose. Le premier de grande ampleur depuis 2019. Deux mille spectateurs pourront profiter du spectacle.



Florian Sodoyer, gérant de Studio 87, annonce : " Nous commencerons avec Dj Pony qui proposera de la deep house musique. Milky Way prendra la suite pour 1h30 de live avant de laisser la place au DJ T-Unit ". Ensuite, place aux deux guest stars. " Ils se connaissent pour avoir déjà joué ensemble sur des scènes américaines ." Ils seront ensemble sur scène aussi à Tahiti et pourrait, peut-être, offrir une surprise commune.



Le 30 novembre 2019, Studio 87 organisait son dernier festival de musique internationale de Polynésie Française, le Tiki Fest Tahiti au site Bel Air à Punaauia. L'événement avait pour tête d’affiche le DJ américain Diplo, accompagné de plusieurs artistes locaux tels que Pepena ou T-Unit.





Pratique



Le samedi 16 avril au parc Vairai de 17 heures à 23h30.



Les places sont disponibles dans les boutiques Istore au centre Vaima, au Carrefour Faa'a, et sur la billetterie en ligne weezevent. Tarif : 4 000 Fcfp.

Une billetterie sera présente sur place avec un prix d’entrée de 5 000 Fcfp.

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 28 Mars 2022 à 17:00 | Lu 374 fois