"Voyage vers le futur" lors des Assises du tourisme

Papeete, le 26 septembre 2019 - Les premières Assises du tourisme se sont tenues ce jeudi à la Présidence. L'objectif de cette journée réunissant tous les acteurs de près ou de loin de ce secteur est de préparer la future stratégie de développement du tourisme pour les années 2021-2025.



Le secteur touristique baigne actuellement dans le bonheur avec 230 000 voyageurs qui ont séjourné lors des 12 derniers mois en Polynésie française. Si la fréquentation touristique est plus que positive et résulte de nombreux paramètres comme le développement de l'aérien, de la croisière, des infrastructures, du travail des professionnels du secteur…, la situation n'est toutefois pas aussi idyllique sur le papier que celles des lagons turquoise. En effet, le tourisme polynésien, dépendant en très grande majorité des marchés américain et européen, n'est pas à l'abri d'une éventuelle crise ou autre dans ces zones géographiques et doit continuer à consolider ou développer d'autres marchés comme l'Amérique centrale... Par ailleurs, le triptyque Tahiti/Moorea/Bora Bora laisse encore trop peu de place aux autres archipels.



Réunis à la Présidence, tous les acteurs du secteur avaient les regards tournés ce matin vers l'avenir. À commencer par le président de la Polynésie française, Édouard Fritch : "Nous devons aujourd’hui prendre de la hauteur et définir notre ambition pour le tourisme polynésien que nous souhaitons à l'horizon 2025 : quel objectif de fréquentation ? Quelles perspectives d’évolution de la clientèle touristique ? Quel positionnement et quelle structuration de notre offre pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle ? Comment associer au mieux la population au développement de notre secteur touristique, pour qu’elle contribue à son développement, pour qu’elle en bénéficie plus directement ? Comment assurer les conditions de durabilité du tourisme polynésien ? Comment nous renforcer pour faire face aux crises internationales possibles et rassurer l’ensemble des professionnels, ainsi que nos partenaires internationaux sur nos capacités collectives à surmonter les obstacles et les difficultés ? ".



Face à toutes ces problématiques qui se posent pour l'avenir, la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, compte bien sur la mutualisation des expériences et des compétences de chacun pour "co-construire" la nouvelle feuille de route pour les années 2021-2025.