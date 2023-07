Vous pouvez encore échanger vos vieilles pièces

Tahiti, le 25 juillet 2023 - Depuis le 1er décembre 2022, seules les nouvelles pièces de monnaies sont acceptées dans les commerces et les banques de Polynésie. L'institut d'émission d'outre-mer (IEOM) encourage ceux qui ont encore d'anciennes pièces à les échanger pour préserver l'environnement.



"Il est important de les recycler, ne les laissez pas dans la nature", souligne l'IEOM dans un communiqué. Si vous habitez Tahiti ou Moorea, munissez-vous d'une pièce d'identité et échangez-les directement à l'Institut qui se trouve rue Cassiau à Papeete. Et si vous résidez aux îles-sous-le-vent, aux Tuamotu-Gambier, aux Marquises ou aux Australes, il suffit de vous rendre dans l'un des 64 bureaux de poste de Fare Rata implantés dans ces archipels. Pour rappel, la nouvelle gamme de pièces mise en circulation avait vu l'apparition de la pièce de 200 Fcfp tandis que les tota de 1 et 2 Fcfp disparaissaient. Ces pièces totalisaient 61% des pièces en circulation, soit 132 millions d'unités sur 221 millions. Leur disparition a donc permis, et c'était l'objectif, de diminuer l'impact environnemental.