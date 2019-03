Votre quartier sera-t-il rénové ?

"redynamiser le centre-ville"

"maîtrisé".

"Nous avons défini nos priorités de résorption des quartiers insalubres, et la première opération sera Mama'o Vallon. On est dans un calendrier très sérieux, que l'on va essayer de tenir. Je pense que dans moins de deux ans les travaux seront lancés. De mon côté je serai là pour mettre la pression sur tous les acteurs pour que ça se fasse, et surtout pour favoriser le dialogue avec les populations. Parce que ce qui a manqué jusqu'à présent dans les précédentes opérations de ce type, c'est ce dialogue. À Mama'o Vallon, on a déjà commencé à travailler puisque le quartier dispose maintenant de 6000 m² pour faire du sport. Cette population n'avait pas la possibilité de s'exprimer sur le plan sportif, et aujourd'hui elle a des structures adaptées avec un terrain de sport mais aussi une maison de quartier et même un jardin partagé. Il y a encore d'autres quartiers à rénover comme Vaininiore, Tipaerui... Je pense qu'il faudra envisager d'intervenir dans ces quartiers, mais avec d'autres instruments financiers que le PRU."

"a commencé à tout rénover sur le front de mer et à faire une promenade. On commence à donner aux gens la possibilité de se déplacer en mode doux, à réduire les problèmes de mobilité, et tout ça a demandé des fonds de l'ordre de 700 millions de francs pour la commune et le Pays. Pour ce qui concerne les immeubles privés, vous avez vu que Zermati (NDLR : Imagine Promotion) a rénové l'ancien immeuble Maiana (NDLR : le Centre Bruat, en face du rond-point Jacques Chirac). Donc à ceux qui ne voient pas, je leur dit 'regardez' ! Ensuite il y a un groupe financier important qui est sur la rénovation et la reprise en main du Prince Hinoï. Et enfin vous pouvez voir qu'il y a maintenant des terrasses dignes de ce nom pour manger ou boire un verre. Nous avons aussi décidé, en relation avec le gouvernement, d'ouvrir la voie Vairaatoa et une partie de la voie Pomare, devant le Paradise Night à côté de l'usine EDT. Le soir les gens pourront s'y garer. Donc nous portons maintenant nos efforts sur cette partie de la ville."