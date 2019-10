Votez pour la meilleure « chroniques des îles »

Beau succès pour le concours "Chroniques des Iles" qui a mobilisé les plumes de Polynésie jusque dans les îles les plus éloignées (Mangareva, Nuku Hiva, Rurutu, Hao, Rangiroa, Bora-Bora … ). Le concours était ouvert jusqu’au dimanche 20 octobre. Le comité organisateur a reçu 66 textes pour la catégorie adulte, 18 pour la catégorie collège et 8 pour la catégorie lycée. Le concours, organisé en partenariat avec Polynésie la 1ère et Tahiti Infos, proposait aux Polynésiens de laisser aller… leur plume, leur clavier, et leur coeur, et ainsi trouver les mots qui les lient à une île, la leur, une île rêvée ou lointaine…Des mots pour : des sentiments, des joies quelques fois des douleurs, de l’amour, des craintes, de la poésie, des souvenirs, des projets ou des rêves… Le tout en 3 000 signes, en français ou en langues polynésiennes. Le comité de lecture, composé de Marie-Noëlle Fremy, Pierre Daumont (Tahiti Infos), Thomas Teriiteporouarai (Polynésie la 1ère), Odile Puroe et Heiura Itae Tetaa (Speak Tahiti, Paraparau Tahiti) ont sélectionné quinze textes retenus pour la suite du concours :- Lou Maelei pour une aube sans lendemain (Tahiti) (texte en français)- Myrna Peterano chronique d’une culture de la séparation chez les îliens (Nuku Hiva) (texte en français)- Isabelle Tollu pour en transit (Tahiti) (texte en français)- Claire Le Galle pour l’île d’elle (Tahiti) (texte en français)- Jean Philippe Porta pour une elle, deux ils (Tahiti) (texte en français)- Koko Tama Nō Puti’o pour pāpā’ū (Tahiti) (texte en tahitien)- Molly Jean pour la vraie beauté des îles (Tahiti) (texte en français)- Soko pour île y a (Tahiti) (texte en français)- Stéphanie Waxrzyniak pour Hotu pāinu (Tahiti) (texte en français)- Rosa Versiglioni pour Les chèvres de Rosa (Rurutu) (texte en français)- Tane Raapoto pour Te rātere i to na iho fenua : mai roto mai i te pau e i roto i te î (Tahiti) (texte en tahitien)- Mareva Jacquart pour le cocotier de Mama Nati (Rurutu) (texte en français)- Marine Cettolo pour j’ai rêvé d’une île (Tahiti) (texte en français- Samuel Arnoux pour l’île de clampin (Tahiti) (texte en français)- Jenny Pradines pour Noctambules (Tahiti) (texte en français)L’Association des Editeurs de Tahiti et des îles, ses partenaires, Polynésie la 1ère et Tahiti Infos, ainsi que le comité de lecture remercient chaleureusement toutes les plumes de Polynésie qui ont participé à ce concours « chroniques des îles ». Un grand merci pour ces histoires et félicitation pour la qualité des récits, l’originalité des inspirations et des styles et la diversité des thèmes abordés.« Une belle sélection », « un joli moment de lecture », « beaucoup d’émotions », « des pointes d’humour », « la force de certaines réalités », « des questionnements qui nous apostrophent », « le paradoxe de la distance qui rapproche », « des liens plein de tendresse avec les îles » sont parmi les expressions les plus souvent entendues au cour des délibérations du comité de lecture.