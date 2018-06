Volvo Ocean Race: Le bateau chinois Dongfeng, emmené par le Français Caudrelier, grand vainqueur

La Haye, Pays-Bas | AFP | dimanche 24/06/2018 - Le bateau chinois de Dongfeng, skippé par le Français Charles Caudrelier, s'est imposé dimanche comme le grand vainqueur de la 13e édition de la Volvo Ocean Race, au terme d'une dernière étape pleine de suspense, bouclée à La Haye.



Devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur la digue, Dongfeng est devenu le premier bateau battant pavillon chinois à remporter la course la plus extrême à la voile autour du monde en équipage et avec escale.

L'équipe s'est adjugée la victoire finale à l'issue de la 11e étape, qu'elle a remportée, et qui a clôturé 8 mois de course folle pour 7 bateaux sur les mers du globe.

Dongfeng a devancé ses 2 principaux rivaux au classement général, les Espagnols de Mapfre (2e au général et 3e de la 11e étape) et les Néerlandais de Team Brunel (3e au général, et 4e de la 11e étape).

Caudrelier devient le 3e Français à remporter la Volvo Ocean Race, après Lionel Péan en 1985-1986 sur L’Esprit d’Équipe et Franck Cammas en 2011-2012 à la barre de Groupama. Caudrelier était d'ailleurs le second de Cammas sur cette édition.

Le Français de 44 ans avait déjà dirigé le bateau Dongfeng lors de la précédente édition, où ils s'étaient classés 3e. Pour cette nouvelle campagne, il gardé l'essentiel des équipiers.

Pour cette 11e étape - la seule que Dongfeng ait gagnée sur la 13e édition, il avait avec lui Pascal Bidégorry (FRA), Jack Boutell (ENG/AUS), Stu Bannatyne (NZL), Carolijn Brouwer (NED), Kevin Escoffier (FRA), Daryl Wislang (NZL), Marie Riou (FRA) et Horace Chen Jinhao (CHN).

La 13 édition de la Volvo est partie le 22 octobre d'Alicante (Espagne) avec 7 bateaux en jeu (soit un total de 77 marins dont 18 femmes): team AkzoNobel (NED), Dongfeng Race Team (CHN), MAPFRE (ESP), Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN), Team Brunel (NED), Sun Hung Kai/Scallywag (HKG) et Turn the Tide on Plastic (Nations-Unies).

Il s'agissait du plus long parcours jamais proposé, soit 83.000 km (45.000 milles nautiques).

Les 8 mois de la course ont été marqués par deux accidents dramatiques.

Le 26 mars, John Fisher, le marin britannique de Sun Hung Kai/Scallywag, est tombé à l'eau à quelque 1.400 miles (2.250 km) à l'ouest du Cap Horn dans l'océan Pacifique, lors de la 7e étape de cette course. Le navigateur de 47 ans, qui portait sa combinaison de survie, n'a jamais été retrouvé et a été considéré comme définitivement perdu (l'eau était estimée à 9 degrés).

Le 20 janvier, un pêcheur chinois est décédé après une collision entre son bateau et celui de Vestas 11th Hour Racing à 30 milles de l’arrivée de la 4e étape.