Volley-ball : « il faut préparer la relève »

PAPEETE, le 27 octobre 2019 - Yanice Teai, vice-président de la fédération tahitienne de volley-ball, organisait samedi un tournoi spécialement dédié aux jeunes. Après avoir brillé pendant les Jeux du Pacifique, le volley tahitien "prépare la relève".



Le district de Rahiti a organisé le Tournoi des Jeunes, samedi au gymnase Christian Helme de Mahina, sous l’égide de la Fédération tahitienne de volley-ball. Six clubs étaient représentés : Vénus, Pirae, l’AS JSP, Arue, Pito Hiti et Tiarei.



La compétition comptait pour le championnat des clubs du district de Rahiti. Les catégories poussins, benjamins, minimes (garçons et filles) étaient représentées. Yanice Teai, président du district de Rahiti, président de l’AS Vénus et vice-président de la Fédération tahitienne de volley-ball était présent : "Dans notre fédération, les clubs ont l’obligation d’avoir une section avec trois équipes dédiées aux jeunes. Si tu es en fédérale [la division élite, ndlr], tu descends d’une catégorie en excellence si tu n’as pas de jeunes". a-t-il expliqué.



Yanice Teai était à Samoa lors des Jeux du Pacifique, où la sélection de Tahiti masculine avait raflé l’or et la sélection féminine l’argent : "Nous avons obtenu ces résultats avec des équipes comprenant beaucoup de jeunes. Ce type de championnat dédié aux jeunes nous permet de préparer la relève. (...) Pirae a actuellement une très bonne école de volley-ball et s’est démarquée aujourd’hui. Vénus ça va, cela commence à venir. Tiarei, Pito Hiti ont beaucoup de jeunes" a-t-il déclaré, confiant.