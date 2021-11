Volley-ball : Tiarei prêt à jouer les trouble-fête

Tahiti, le 21 novembre 2021 - Tiarei a dominé, vendredi à Pamatai, Tefana, vice-champion en titre, sur le score de 3 sets à 1 pour le compte de la deuxième journée du championnat fédéral de volley-ball. Un succès qui permet aux joueurs de la côte Est de prendre la tête du classement devant le Pirae Volley-ball.



Vainqueur du championnat Fédéral B et du Challenge des îles la saison dernière, la jeune équipe de Tiarei était particulièrement attendue cette année. Promus en Fédéral A cette saison, les coéquipiers de Yoann Paofai n'ont pour le moment pas déçu. Lors de la première journée, ils avaient dominé l'équipe B du Pirae Volley-ball sur le score de 3 sets à 0. Et vendredi, à Pamatai, pour le compte de la deuxième journée du championnat, les joueurs de la côte Est passaient un gros test face à Tefana, vice-champion en titre.



Mais pas de quoi réellement les déstabiliser. Car dès les premiers échanges, Tiarei a pris le match à son compte face à une équipe de Tefana qui avait fait le pari d'aligner ses jeunes en entrée de parti. Un pari manqué car les bleus de Tiarei, très aériens en attaque et solides au block, ont remporté le premier set sur le score de 25-22.



Dans la deuxième manche, le staff de Tefana a décidé de changer son fusil d'épaule et de lancer ses joueurs expérimentés dans la partie. Dans un premier temps, ces derniers n'ont rien pu faire face à la fougue des partenaires de Yoann Paofai qui allaient compter jusqu'à cinq points d'avance en milieu de set. Sans s'affoler, Tefana a réussi à refaire son retard en mettant à mal la réception de Tiarei et pour finalement remporter le set sur le score de 25-23.

Tiarei plus solide Sur la lancée de son set victorieux, Tefana allait prendre le large dès le début de la troisième manche grâce à une série d'aces. Mais les jeunes joueurs de Tiarei ont réussi à se remobiliser. Yoann Paofai à la passe a parfaitement distribué ses ballons, en passant notamment au centre. Et au block, Tiarei redevenait infranchissable et a empoché le set sur le score de 25-19.



Dans la quatrième manche, Tiarei allait de nouveau dérouler face à une équipe de Tefana complètement impuissante qui allait s'incliner dans ce set sur le score 25-20. Une victoire donc 3 sets à 1 pour Tiarei qui permet à l'équipe de la côte Est de prendre la tête du classement en Fédéral A, devant l'équipe A du Pirae Volley-ball, le champion en titre qui s'est imposé de son côté face à son équipe B (3 sets à 1). Dans les autres rencontres, on note la victoire de Tamarii Punaruu face à Punaauia (3 sets à 1).



Du côté des dames, le championnat en Fédéral A est actuellement dominé par Tefana, qui a signé, vendredi, son deuxième succès face à Arue (3 sets à 0). Derrière les joueurs de Faa'a, on retrouve Tamarii Punaruu qui a pris le meilleur sur Manu Ura (3 sets à 1).

Les classements

