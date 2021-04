Volcan: à l'ONU, le Premier ministre de Saint-Vincent implore ses pairs d'être "généreux"

Nations unies, Etats-Unis | AFP | lundi 19/04/2021 - Le Premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, archipel des Caraïbes ravagé par l'éruption d'un volcan depuis le 9 avril, a imploré lundi ses pairs d'être "généreux" pour aider son pays à faire face à cette catastrophe naturelle, lors d'un sommet du Conseil de sécurité de l'ONU.



"S'il vous plaît, aidez Saint-Vincent et les Grenadines en ce moment crucial", a demandé Ralph Gonsalves, également ministre des Affaires étrangères, et dont le pays est le plus petit Etat à avoir jamais siégé au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent.



"Cela fait 11 jours que Saint-Vincent et les Grenadines connaît une série d'éruptions volcaniques sur l'île de Saint-Vincent", a rappelé le responsable en indiquant qu'en plus de la pandémie de Covid-19 qui bloque le tourisme et de l'éruption rare du volcan La Soufrière, la région attendait sous peu le début "de la saison des ouragans annoncée comme très dense".



"Un cinquième de la population (environ 20.000 personnes sur 100.000) a dû être évacué vers des zones plus sûres. C'est un défi monumental en termes de secours humanitaire, incluant des considérations sécuritaires et la reconstruction", a souligné le Premier ministre.



"Sans une coopération efficace entre notre pays, les Nations unies et les organisations régionales et sous-régionales, notre vie serait tout simplement insupportable", a-t-il dit. Mais "il reste beaucoup à faire" et "la communauté mondiale se doit d'agir, de nous aider au nom de l'humanité et conformément à la Charte des Nations unies".



"Demain, sous les auspices de l'ONU, un appel à un financement pour Saint-Vincent et les Grenadines va être lancé. Soyez généreux dans votre solidarité!", a lancé Ralph Gonsalves lors de la session du Conseil de sécurité tenue à un niveau de sommet et consacrée aux relations entre l'ONU et les organisations régionales.



Depuis onze jours, le volcan La Soufrière, qui n'avait pas connu d'éruption depuis 1979, produit régulièrement des explosions et des nuages de cendre qui couvrent le pays et les îles des environs, selon l'ONU.