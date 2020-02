Vol avec arme : "Ce soir-là, je me suis vu mourir"

Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a insisté sur le caractère “dangereux” , “voire létal” du revolver de catégorie B1 utilisé pour commettre les agressions. Il a rappelé la “nécessité de se préserver la sécurité de nos contemporains” qui ont le “droit se balader nuitamment en Polynésie sans se faire agresser et braquer” . Huit ans de prison ferme ont été requis contre le prévenu le plus lourdement impliqué. Quatre et trois ans de prison ferme ont également été demandés contre ses deux co prévenus, dont l’un comparaissait libre sous contrôle judiciaire.



Tâche ardue pour l’avocate de l’auteur des trois agressions, Me Chouinni, qui a expliqué que son client n’était pas un “mauvais garçon” mais un toxicomane qui n’était pas dans son “état normal” à l’époque des faits. “Il a toujours reconnu les faits et n’a jamais essayé de se dédouaner” , a-t-elle affirmé avant demander à la justice d’être “clémente” .



Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a condamné l’auteur des trois agressions à six ans de prison ferme assortis du maintien en détention. Ses deux amis d’enfance, qui avaient participé à l’agression de Taravao, ont quant à eux écopé de deux et un an de prison ferme.