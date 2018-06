Vol annulé : Les passagers de French Bee ont finalement été pris en charge

PAPEETE, le 13 juin 2018 – Le vol San Francisco Orly BF713, qui devait partir mercredi soir, a été annulé à la dernière minute. Sur place, après un long moment d'incertitude et après l'article que nous avons publié, les passagers ont finalement été pris en charge par la compagnie French Bee.



Les passagers du vol BF 713 de French Bee au départ de San Francisco étaient très en colère mercredi soir. Leur vol qui devait partir, ce mercredi soir, à destination de Paris a été annulé quatre heures avant le départ en raison d'un problème technique à cause duquel l'avion n'aurait pas pu décoller à Paris. "On arrive à l'aéroport et on à la bonne surprise de découvrir que notre vol est annulé " s'agaçait une passagère polynésienne. Après un long moment d'incertitude et quelques cafouillages tous les passagers ont été pris en charge et relogés. La compagnie aérienne a même affrété un vol, ce jeudi.



En début de soirée, les passagers se sont sentis complètement "abandonnés" par la compagnie aérienne. " Il parait que le vol Paris-San Francisco n'est jamais parti. Nous nous retrouvons à devoir payer Hôtel et tutti quanti à notre charge. Les correspondances ne sont pas remboursées. Nous sommes beaucoup à être sur le carreau, complètement abandonnés à San Francisco. Bravo French Bee! Ils ne prennent pas en charge le logement, alors que la législation européenne l'exige. Nous devons les payer à nos frais. Nous devons nous débrouiller! Notre vol est reporté à demain. On arrive à l'aéroport et là notre vol est annulé. Vu le prix des hôtels à San Francisco... "racontait une passagère exaspérée.

Après cette petite frayeur et quelques heures après l'article que nous avons publié, la compagnie aérienne a pris les choses en main, "i[Finalement ils ont pris en charge l'hôtel et en principe on a tous été relogé en attendant demain [NDLR Jeudi]. Ils nous ont laissé dans le doute un moment, puis ils nous ont pris un par un pour nous expliquer comment ça aller se passer pour la prise en charge de l'hôtel, de la nourriture avec forfait.]i"

De son côté la compagnie French Bee indique "i[Le vol BF712 prévu le 13 juin au départ de Paris et à destination de San Francisco a été reporté au 14 juin à 13h00 (heure locale) pour des raisons techniques. Le vol retour BF713 au départ de San Francisco est prévu le 14 juin départ à 17h40. La compagne Frenchbee prends en charge la nuit d'hôtel des passagers des deux vols retardés. Les passagers concernés peuvent se rendre au comptoir de la compagnie à Orly ou contacter le centre d’appel au 1-833-376-7158 (toll free number) aux USA et le 0 825 205 205 à Paris pour toute information complémentaire. Après vérification avec la direction commerciale, [...] les nuits d'hôtels sont bien prises en charge par la compagnie, qui s'est chargée de trouver des places disponibles pour les passagers.]i"



Finalement tout est bien qui finit bien French Bee a affrété un avion, ce jeudi , et les passagers ont été logés et ont reçu un forfait nourriture pour la nuit de mercredi.



Le site Aviation Geek Tahiti a annoncé la mise en place par French Bee d'un Call Center pour la Polynésie. French Bee n'ayant pas d'agence à Tahiti, la compagnie aérienne a décidé de la miss en place un Call Center pour la Polynésie. Les agents de la compagnie aérienne seront joignables au 40 42 90 90. Le call center sera ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 17h00, en français et en anglais.



Le Call Center French Bee pourra apporter les services suivants :

- Aide à la réservation sur le site internet

- Réservation par téléphone (vente à distance)

- Ajout de services sur une réservation existante

- Modification d'une réservation existante (modification de date par exemple sur un dossier modifiable)