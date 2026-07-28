

Vol à la station de Teahupo’o et autres incivilités

Tahiti, le 17 août 2026 – La station-service de la marina de Teahupo’o a été cambriolée dans la nuit de samedi à dimanche. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie par la gérance, qui a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Des intrusions qui concernent aussi des prestataires nautiques amarrés à quai, comme nous l’a confié l’un d’entre eux tout en appelant au respect de ces différents outils de travail.





La station Pacific de la marina de Teahupo’o a été cambriolée dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré la présence d’un rideau de protection, le ou les auteurs du vol se seraient introduits dans la petite boutique par une fenêtre latérale. Les billets du fond de caisse ont été dérobés, ainsi que des paquets de cigarettes et des briquets. La marchandise alimentaire ne serait pas concernée. Une plainte a été déposée à la gendarmerie ; des agents étaient d’ailleurs sur place dimanche matin pour constater les faits et relever des empreintes. La gérance a lancé

La station Pacific de la marina de Teahupo’o a été cambriolée dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré la présence d’un rideau de protection, le ou les auteurs du vol se seraient introduits dans la petite boutique par une fenêtre latérale. Les billets du fond de caisse ont été dérobés, ainsi que des paquets de cigarettes et des briquets. La marchandise alimentaire ne serait pas concernée. Une plainte a été déposée à la gendarmerie ; des agents étaient d’ailleurs sur place dimanche matin pour constater les faits et relever des empreintes. La gérance a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux , ce lundi. Une affaire qui est sans incidence sur le fonctionnement de l’établissement, qui continue à servir ses clients en carburant et autres denrées.

​Amarres défaites, nourriture et urine à bord

Un renforcement de la vidéosurveillance est toutefois prévu, d’autant que la marina fait face à diverses incivilités. Parmi les professionnels entendus par les gendarmes dans le cadre de l’enquête, un prestataire nautique a fait remonter plusieurs intrusions et comportements problématiques : “Ce n’est pas la première fois qu’on a des visites et des vols sur les bateaux. Par chance, ce ne sont pas de grosses dégradations : c’est ce qu’on craint le plus, car c’est notre outil de travail. Des gens se permettent de monter à bord la nuit... J’ai déjà retrouvé les amarres défaites et mal refaites, ce qui aurait pu envoyer mon bateau sur les rochers. Ça vient manger et uriner à bord, se mettre à l’aise sur les banquettes. Au bout d’un moment, j’en ai eu marre et j’ai installé une caméra”.



Il en appelle au respect des embarcations comme des infrastructures rénovées dans le cadre des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024. “Nous qui sortons tous les jours, c’est une aubaine et on en est très content”, conclut le capitaine.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 17 Août 2026 à 11:21 | Lu 399 fois



