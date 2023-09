Voix des Outre-mer : qui succèdera à Manaarii Maruhi ?

Ce mardi 12 septembre 2023, le concours national “Voix des Outre-mer” fait son grand retour au petit théâtre de la Maison de la culture pour une 6e édition. Organisé par l'association Les Contre Courants, l'événement expose les chanteurs ultramarins au niveau national et tente de susciter des vocations à l'art de l'opéra.



Créé en 2019 par Fabrice Di Falco, Julien Leleu et l'association Les Contre Courants, le concours “Voix des Outre-mer” vise à mettre en lumière les chanteurs ultramarins à l'échelle nationale et leur faire découvrir l'art de l'opéra. L'événement mise sur la détection de nouveaux talents par le biais d'auditions libres dans les différents territoires d'outre-mer, la formation gratuite et continue des candidats sélectionnés par le comité artistique, ainsi que la promotion des meilleurs talents lors d'une grande finale à l'Opéra national de Paris. L'association Les Contres Courants compte, au travers de cette compétition, “faire tomber les barrières qui empêchent les voix ultramarines de se faire entendre et de briller sur les voies du succès en métropole avant de conquérir la sphère internationale”.



“C'est le seul concours au monde qui offre des master class en amont, afin de ne privilégier aucun territoire”, expliquait Fabrice Di Falco, directeur artistique du concours, au micro de nos confrères de Radio 1. “Tous les candidats, qu'ils soient autodidactes ou élèves de conservatoire, ont une formation au préalable. Une première en visioconférence, puis une autre ici au conservatoire de Papeete, et enfin une master class à mon arrivée avec moi afin de les décomplexer. Le but étant de leur montrer que si j'ai pu y arriver, ils peuvent le faire aussi.”



Localement, les candidats ont pu être accompagnés du ténor Peterson Cowan pour les voix, d'Isabelle Debelleix pour l'accompagnement classique et de Bruno Demougeot pour l'accompagnement en musiques actuelles. En effet, le concours a pour première vocation de préparer les candidats dans une voie de professionnalisation. Il n'impose aucune limite d'âge et accueille les chanteurs de tous les horizons (rock, soul, zouk etc.).



À l'issue des étapes de sélection dans les territoires (Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Réunion, etc.), les lauréats participeront à la grande finale à Paris, sur la scène de l'Opéra Bastille. Tous les frais de déplacement et d'hébergement seront pris en charge par l'association. Et pendant près de dix jours, les finalistes participeront à des master class intensives, ainsi qu'à des essayages de costumes, afin de préparer le grand show capté et retransmis à la télévision. En quelques chiffres, la finale à l'Opéra Bastille, c'est chaque année environ 2 700 spectateurs sur place et plus d'un million de spectateurs via les télés, le web et les radios. En attendant, les candidats polynésiens ont rendez-vous sur la scène du petit théâtre de la Maison de la culture ce mardi 12 septembre, à 20 heures, pour la finale polynésienne.