Voiture dans une rivière dans le Finistère: mort du troisième enfant

Brest, France | AFP | vendredi 17/01/2020 - La chute d'une voiture dans une rivière mercredi à Lampaul-Guimiliau (Finistère) a provoqué la mort d'une fratrie de trois enfants, le troisième présent dans le véhicule conduit par la mère étant lui aussi décédé, a-t-on appris vendredi auprès de la gendarmerie.



Le garçon de huit ans transféré jeudi depuis Brest au CHU de Nantes alors qu'il se trouvait dans un état critique est décédé au cours de la journée, a indiqué à l'AFP le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère, le colonel Nicolas Duvinage.

Jeudi, il avait déjà annoncé le décès dans la nuit de sa soeur de 4 ans.

Le corps de leur frère, âgé de 10 ans, avait été retrouvé sans vie par des plongeurs dans la rivière à plusieurs centaines de mètres du lieu de l'accident.

En arrêt cardio-respiratoire, les deux plus jeunes enfants avaient été transférés au CHU de la Cavale Blanche, à Brest.

L'accident s'est produit en ligne droite peu avant midi sur une route départementale. Le véhicule, conduit par la mère des enfants qui a pu s'extraire seule de l'habitacle, a plongé dans la rivière Quillivaron au niveau d'un petit pont et s'est retrouvée sur le toit.

Les dépistages d'alcool et de stupéfiants pratiqués sur la conductrice se sont révélés négatifs. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.