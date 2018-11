Voir un dragon de Komodo de près pourrait bientôt coûter 500 dollars

Kupang, Indonésie | AFP | vendredi 22/11/2018 - Les touristes qui veulent voir un dragon de Komodo, la plus grande espèce vivante de lézards au monde, de près et dans son habitat naturel pourraient le payer très cher. C'est en tout cas le souhait d'un responsable politique indonésien.



Le gouverneur de la province des Petites îles de la Sonde orientale, où vit cette espèce en danger au tempérament plutôt agressif et à la bave mortelle, souhaite facturer le privilège 500 dollars par personne.

Actuellement, les touristes étrangers doivent acquitter un droit d'entrée de 10 dollars pour visiter le Parc national de Komodo.

Si Viktor Bungtilu Laiskodat obtient gain de cause, seuls les touristes "extraordinaires" pourront rencontrer ces varans qui peuvent mesurer jusqu'à trois mètres pour 70 kilos.

Les dragons de Komodo "sont très uniques, mais malheureusement, ils sont bon marché", a regretté cette semaine le gouverneur dans un discours devant des administrateurs d'université.

"Seuls les gens dotés de poche profondes sont autorisés à voir (les dragons). Ceux qui n'ont pas l'argent ne doivent pas se rendre dans le parc car il est destiné spécifiquement aux gens extraordinaires".

Le gouveneur, qui a également proposé que les bateaux de touristes arrivant dans la zone versent un droit d'entrée de 50.000 dollars, a déclaré qu'il s'en ouvrirait au gouvernement central gestionnaire du parc.

Les autorités provinciales et fédérales n'ont pour l'heure pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Les responsables politiques indonésiens sont relativement coutumiers des annonces qui ne se concrétisent jamais. Comme lorsque le patron de la lutte antidrogue avait proposé en 2015 de construire une prison pour trafiquants ceinte de douves remplies de crocodiles et de piranhas.

Des milliers de touristes se rendent chaque année dans le parc de Komodo, îles de l'est de l'Indonésie qui sont le seul endroit au monde où l'on peut voir les carnivores géants dans leur habitat naturel. Ils peuvent être dangereux pour l'homme mais les attaques mortelles sont rares.

Les autorités ont déjà fait part de leur volonté de limiter le nombre de visiteurs afin de protéger l'écosystème de la région.