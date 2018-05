Voile - Tahiti Pearl Regatta : Une 15e édition d'exception parrainée par Loïck Peyron

Parole à Stéphanie Betz :



La Tahiti Pearl Regatta prend de l’ampleur ?



« Cette année, on aura plus d’une quarantaine de bateaux alignés sur la ligne de départ, un parrain d’exception avec Loïc Peyron, une couverture média internationale…On a des chaines de télévision qui parlent de nous après avoir parlé du Vendée Globe, des Voiles de Saint Tropez ou de l’Heineken Regatta, on s’est fait un nom à l’international. C’est pour cela qu’on essaye de tirer vers le haut l’aspect sportif et qu’on a besoin de tous ces soutiens, au niveau du Pays ou des médias. »



« Surtout, la TPR, au bout de quinze ans, positionne la Polynésie comme une destination voile dans le Pacifique. En 2021, l’America’s Cup se déroulera en Nouvelle Zélande, de nombreux bateaux viendront dans le Pacifique et la TPR pourrait être une des escales de leur transhumance. Avec le Pays, on réfléchit même à une course transpacifique pour rebondir sur cette opportunité. »



Il y a le côté convivial et le côté sportif ?



« On l’appelle « Régate festive et sportive » mais tous les ans, avec le jury de course, on cherche à tirer vers le côté sportif parce que les concurrents sont de plus en plus affûtés, de plus en plus exigeants. Pour pouvoir se positionner comme une grande course internationale et pouvoir accueillir des coureurs internationaux, il faut qu’on soit aux normes de la jauge HN, aux normes des courses internationales. Pour la première fois cette année, des contrôles seront effectués sur les bateaux par le directeur de course Didier Arnould. »



Un parrain exceptionnel, Loïck Peyron ?



« On l’avait déjà vu il y a trois ans aux Voiles de St Tropez, on l’a revu là-bas cette année et on lui a demandé s’il acceptait d’être le parrain de notre événement. Il m’a regardé et il m’a dit « Tu sais que je ne suis jamais allé à Tahiti ? Donc oui, avec grand plaisir je serai parrain de votre Tahiti Pearl Regatta. » Et il l’a fait, il est là avec nous, en toute simplicité. »



« Vendredi, on va faire une tournée pour que chaque partenaire ait sa petite photo avec lui, c’est vraiment un homme fantastique. Après Laurent Bourgnon, on est heureux de retrouver un personnage avec cet esprit marin. On a été très marqués par le parrainage de Laurent Bourgnon pendant deux ans et avec Loïck, je sens la même bienveillance. »