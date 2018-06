Voile - Tahiti Moorea Sailing : 50 voiliers de passage du 22 au 24 juin

Tahiti, hub de la plaisance dans le Pacifique Sud



La TMS a aussi pour ambition de contribuer à faire de Tahiti la porte d’entrée de la plaisance dans le Pacifique Sud insulaire et de développer les synergies avec les autres destinations plus à l’ouest. Fidji, le Royaume des Tonga et la Nouvelle-Zélande, voient en cet événement un moment privilégié pour vanter leurs propres infrastructures nautiques et leurs offres de services.



Une course de va’a, proposée par le club de Moorea « Te firi nape » dans la baie de Cook, permettra à ces visiteurs de pratiquer une activité emblématique de la culture polynésienne.



Archipelagoes remercie la Commune de Papeete, le Tahiti Tourisme, le Port Autonome, la Commune de Moorea-Maiao, Air Tahiti Nui ainsi que de Sin Tung Hing Marine, Ecocar, Aremiti, Tahiti Crew, Multihulls Solutions, Manutea, Yacht Club d’Arue, South Pacific Sailing Network, Sail South Pacific et les restaurants 3B.



Les partenaires internationaux sont le magazine « Latitude 38 » des USA, ainsi que des prestataires de services aux yachts venus de Nouvelle Zélande, des îles Fidji et du Royaume des Tonga. Ils unissent ainsi leurs forces pour offrir à ces plaisanciers ce weekend de festivités. SB & communiqué